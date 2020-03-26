сегодня, 09:12
Три женщины пострадали в столкновении пассажирских автобусов на улице Гагарина
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы три человека.
25 марта на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1201 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 8 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 63.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 728 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 90 нарушений правил парковки.
Также зафиксированы 33 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
Совершенно верно про пенсию.
Сенсей
Пенсионер
48
indezit
игорь