Три женщины пострадали в столкновении пассажирских автобусов на улице Гагарина

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы три человека.



Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 25 марта в Липецке на улице Гагарина столкнулись автобусы «Мерседес» под управлением 62-летнего мужчины и «Волгабас» с 63-летним водителем за рулем. В результате аварии три пассажирки «Мерседеса» с травмами были доставлены в больницу.

25 марта на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1201 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 8 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 63.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 728 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 90 нарушений правил парковки.

Также зафиксированы 33 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.