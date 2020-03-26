Общество

сегодня, 09:12

Три женщины пострадали в столкновении пассажирских автобусов на улице Гагарина

6 1302
#авария #ДТП
2
Три женщины пострадали в столкновении пассажирских автобусов на улице Гагарина

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы три человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 25 марта в Липецке на улице Гагарина столкнулись автобусы «Мерседес» под управлением 62-летнего мужчины и «Волгабас» с 63-летним водителем за рулем. В результате аварии три пассажирки «Мерседеса» с травмами были доставлены в больницу.

25 марта на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1201 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 8 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 63.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 728 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 90 нарушений правил парковки.

Также зафиксированы 33 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.


6 1302
#авария #ДТП
2

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Совершенно верно про пенсию.

5 минут назад
до 65 должны бездельники работать, которые не могут ничего. Дума, например.На зарплате поменьше. Но никак не рабочий человек на ответственной работе.
ответить

Сенсей

21 минуту назад
На 3...-ых маршрутах частников вообще мрак, гоняют жесть. Раздали ещё им новые автобусы. Тут проехался на 321 и прихренел. Я не знаю, как старички удерживаются на ногах. Жесткие ускорения и торможения, заходы в поворот на большой скорости. Почти готов был втащить водятлу...
ответить

Пенсионер

39 минут назад
Вот результат пенсионной реформы ! После 60 можно только на дачу ездить на своей машине но не работать за рулем , темболие на автобусе возить людей .
ответить

48

42 минуты назад
водителям нужна пенсия льготная, в 50 они уже разваливаться начинают, а в 60 опасны за рулем! Спасибо всем, кто причастен к повышению пенсионного возраста!
ответить

indezit

46 минут назад
В 62 года уже репа не варит, а кремль заставляет работать до 65 ???
ответить

игорь

49 минут назад
Все новые автобусы раздолбили
ответить

Еще в рубрике

МФЦ уходит на каникулы: прием возобновят только в апреле
#МФЦ
МФЦ уходит на каникулы: прием возобновят только в апреле

1 минуту назад

Общество
Липчанин получил более 118`000 рублей за плохой iPhone
#права потребителя
Липчанин получил более 118`000 рублей за плохой iPhone

16 минут назад

Общество
Сегодня Зеленый остров и Центральный пляж соединит понтонный мост, «горба» на нем нет
#понтонный мост
5
Сегодня Зеленый остров и Центральный пляж соединит понтонный мост, «горба» на нем нет

50 минут назад

Общество
В Сырском Руднике будет слабый напор холодной воды
#водоснабжение
4
В Сырском Руднике будет слабый напор холодной воды

сегодня, 07:14

Общество
29-летняя липчанка оштрафована за фейк о коронавирусе на 15 000 рублей
#коронавирус
52
29-летняя липчанка оштрафована за фейк о коронавирусе на 15 000 рублей

вчера, 18:07

Общество
Игорь Артамонов о коронавирусе: «Мы готовимся ко всем сценариям»
#коронавирус #Игорь Артамонов
135
Игорь Артамонов о коронавирусе: «Мы готовимся ко всем сценариям»

вчера, 12:42

Общество