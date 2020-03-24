Общество

32 минуты назад

Улицы города очищают от песка и пыли с помощью машины-пылесоса

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#благоустройство
Улицы города очищают от песка и пыли с помощью машины-пылесоса

Коммунальные службы города проводят санитарную очистку проезжих частей и прилегающих пешеходных зон от песка и пыли.

- Период межсезонья в части содержания дорог – не менее сложная пора, чем зима, - рассказал заместитель начальника МБУ «Управление благоустройства Липецка» Александр Татьянин. - Зимние муниципальные контракты заканчивается 15 апреля, но учитывая сложившиеся погодные условия, мы уже приступили к переоборудованию техники на летнюю комплектацию. Сейчас главная наша задача - собрать накопившийся за зиму песок, чтобы избежать его распространения и превращения в пыль.
 
Днём на улицы выходят 5-6 подметально-уборочных прицепов «Бродвей». Ночью влажная уборка не проводится из-за минусовых температур, но как только погода наладится – работа перейдёт в круглосуточный режим.
 
В темное время суток участки кольцевого движения очищает специальная машина-пылесос. С раннего утра прилотковую часть дорог убирают бригады рабочих. За смену удаётся вывезти 40-50 тонн мусора и грязи.
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#благоустройство

Комментарии (2)

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Гость

11 минут назад
Сколько не чисти жопу (Липецк) , всегда будет в говне.
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Ф1

23 минуты назад
А в чём причина загрязнения города, пришло время разобраться.
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