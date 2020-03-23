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34 минуты назад

В Москве закрыли фитнес-клубы и бассейны

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В Москве закрыли фитнес-клубы и бассейны

Это касается других объектов физкультуры и спорта с массовым посещением людей

Бассейны, фитнес-клубы, аквапарки и другие объекты физической культуры Московской области с понедельника приостанавливают свою работу из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, соответствующий документ опубликован на официальном сайте управления Роспотребнадзора по региону, сообщает РИАМО.

Речь идет как о подведомственных объектах министерства физической культуры и спорта Подмосковья, так и о частных.

«Руководителям организаций, осуществляющих деятельность бассейнов, фитнес-центров, аквапарков и других объектов физической культуры и спорта с массовым посещением людей на территории Московской области вне зависимости от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы прекратить допуск в указанные объекты с 23 марта до особого распоряжения», - говорится в документе.

Как пояснили в московском управлении Роспотребнадзора, запрет распространяется и на бани.
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