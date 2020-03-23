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45 минут назад
Москвичка получила ожоги 80% тела после солярия
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Пострадавшая находится в реанимации
Следствие устанавливает обстоятельства получения девушкой сильных ожогов в результате посещения одного из соляриев на севере Москвы, сообщила РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.
Сейчас пострадавшая в реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Как рассказала мать 19-летней москвички, семья собиралась ехать на отдых в Сочи. Поэтому девушка решила посетить солярий. Женщина пыталась отговорить дочь от процедур, однако 20 марта девушка все же сходила в салон красоты, после чего мама заметила, что с ней что-то не так.
"Я ее встречаю на улице, она как-то неправильно двигается. Я говорю: "Что у тебя желтое?". Присмотрелась, это волдыри на лице, ушах, шее", – рассказала женщина. Мама и дочь немедленно отправились в больницу. Когда девушку госпитализировали, родители обратились в полицию с требованием просмотреть записи с камер видеонаблюдения, установленных в салоне красоты. Однако, пострадавшая потом заявила, что в произошедшем виновата она. Девушка попросила, чтобы ее поместили в солярий на 15 минут.
Сотрудники салоне красоты подтвердили эту информацию, отметив тот факт, что это был первый поход клиентки на подобные процедуры, причем она отказалась от специальных кремов и после посещения солярия осталась довольна услугами.
В заведении отметили, что ответственность на выбор времени загара лежит только на клиенте. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Сейчас пострадавшая в реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Как рассказала мать 19-летней москвички, семья собиралась ехать на отдых в Сочи. Поэтому девушка решила посетить солярий. Женщина пыталась отговорить дочь от процедур, однако 20 марта девушка все же сходила в салон красоты, после чего мама заметила, что с ней что-то не так.
"Я ее встречаю на улице, она как-то неправильно двигается. Я говорю: "Что у тебя желтое?". Присмотрелась, это волдыри на лице, ушах, шее", – рассказала женщина. Мама и дочь немедленно отправились в больницу. Когда девушку госпитализировали, родители обратились в полицию с требованием просмотреть записи с камер видеонаблюдения, установленных в салоне красоты. Однако, пострадавшая потом заявила, что в произошедшем виновата она. Девушка попросила, чтобы ее поместили в солярий на 15 минут.
Сотрудники салоне красоты подтвердили эту информацию, отметив тот факт, что это был первый поход клиентки на подобные процедуры, причем она отказалась от специальных кремов и после посещения солярия осталась довольна услугами.
В заведении отметили, что ответственность на выбор времени загара лежит только на клиенте. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
1 209
Личи