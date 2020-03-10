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16 минут назад

В Петербурге спасли восемь новорожденных нерпят

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В Петербурге спасли восемь новорожденных нерпят

Нерпят унесло на льдинах, плывущих по Неве

Активисты "Фонда друзей балтийской нерпы" спасли восемь новорожденных ладожских нерпят, которых унесло на льдинах.

Пресноводных нашли на берегу либо сняли со льдин, проплывающих по Неве, некоторых - буквально в центре Санкт-Петербурга, сообщает Российская Газета. Все нерпята совсем маленькие, в возрасте от двух-трех дней. В таком возрасте этих животных называют бельками.

В Фонде рассказали, что еще никогда не сталкивались с таким большим количеством спасенных новорожденных нерпят одновременно. Выходить их довольно сложно. Главные опасности для малышей - нарушение нормальной терморегуляции организма и сильный стресс. В холодной воде они могут продержаться не более нескольких минут. Так, одну снятую с льдины маленькую нерпочку зоозащитникам спасти не удалось, она погибла.

В ближайшие дни петербуржцев просят обращать внимание на проплывающие по Неве льдины во время прогулок по набережным. И если кто-то заметит на них детенышей нерп, тут же сообщить зоологам.
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