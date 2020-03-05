Ротвейлер прокусил ребенку руку: владелец собаки выплатит 30 тысяч рублей компенсации

В Задонском районе суд принял решение по иску о компенсации морального вреда представителям девочки, на которую напала собака. Владелец животного отрицал вину, однако доказательства были не на его строне.

Летом 2019 года в поселке Освобождение Задонского района на девочку напал ротвейлер, которого местный житель выгуливал без поводка и намордника. Собака прокусила ребенку руку, девочку срочно направили в областную детскую больницу, где ей была произведена экстренная профилактика бешенства, антибактериальная терапия, и лечение раны.



- За выгул собаки без поводка и намордника ее хозяина привлекли к административной ответственности по ч.1 ст.8.4 КоАП Липецкой области. При этом он отрицал вину, пояснив, что собака, приветствовала девочку, положив ей лапы на плечи и случайно прикусила кисть руки, когда та стала отмахиваться от нее. Девочка же утверждала, что собака на нее напала, и она успела закрыть голову руками, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.



Представитель ребенка обратился в суд с заявлением о взыскании с хозяина собаки компенсации морального вреда. В суде выяснилось, что хозяин собаки не предложил девочки помощь, не оказал содействия врачам в получении сведений об отсутствии у его собаки заболеваний.



Заслушав доводы сторон, заключение прокурора, суд принял решение о взыскании с ответчика компенсации морального вреда в размере 30 тысяч рублей.

