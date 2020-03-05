Происшествия

сегодня, 11:08

Ротвейлер прокусил ребенку руку: владелец собаки выплатит 30 тысяч рублей компенсации

33 1250
#собаки
3
Ротвейлер прокусил ребенку руку: владелец собаки выплатит 30 тысяч рублей компенсации

В Задонском районе суд принял решение по иску о компенсации морального вреда представителям девочки, на которую напала собака. Владелец животного отрицал вину, однако доказательства были не на его строне.

Летом 2019 года в поселке Освобождение Задонского района на девочку напал ротвейлер, которого местный житель выгуливал без поводка и намордника. Собака прокусила ребенку руку, девочку срочно направили в областную детскую больницу, где ей была произведена экстренная профилактика бешенства, антибактериальная терапия, и лечение раны. 

- За выгул собаки без поводка и намордника ее хозяина привлекли к административной ответственности по ч.1 ст.8.4 КоАП Липецкой области. При этом он отрицал вину, пояснив, что собака, приветствовала девочку, положив ей лапы на плечи и случайно прикусила кисть руки, когда та стала отмахиваться от нее. Девочка же утверждала, что собака на нее напала, и она успела закрыть голову руками, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области. 

Представитель ребенка обратился в суд с заявлением о взыскании с хозяина собаки компенсации морального вреда. В суде выяснилось, что хозяин собаки не предложил девочки помощь, не оказал содействия врачам в получении сведений об отсутствии у его собаки заболеваний. 

Заслушав доводы сторон, заключение прокурора, суд принял решение о взыскании с ответчика компенсации морального вреда в размере 30 тысяч рублей.
33 1250
#собаки
3

Комментарии (33)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Александр

1 минуту назад
Токсоплазмоз, потому что людей нету ты зайди в любой автобус и погляди кто там ездит один скот не образованный
ответить

Псина

3 минуты назад
Я, да дети ценятся меньше собак и к сожалению общество это устраивает
ответить

Александр

3 минуты назад
Если-бы ратвелер укусил так как говорит эта девочка то он ей эту руку бы оторвал я готов ей заплатить 50 тыс и посмотреть на неё после того когда эта порода реально атакует а так это просто нищии и немощьная семейка которая решила денег срубить
ответить

Animal planet

4 минуты назад
Ведь, собаки лучше людей!
ответить

Ведь

5 минут назад
Куда смотрит полиция?, зоошиза это враги народа
ответить

Animal planet

6 минут назад
Токсоплазмоз, не вижу проблемы.
ответить

Токсоплазмоз

7 минут назад
У нас собаки и кошки важнее людей,липчане вы забыли какие сейчас ценности? Люди деградируют ,превращаются в животных и ценят животных выше человеческой жизни.Котенка спасут а мпть с рнбенком затравят и так далее
ответить

Собачница

10 минут назад
Когда нибудь будет наказание владельцам агрессивных пород собак как за ношение оружия ? Сколько надо еще покалечить людей ?
ответить

Собачники

10 минут назад
надевайти собакам намордники. И не будет никаких проблем. Развели тут демагогию. Да и еще - дерьмо за ними тоже убирайте.
ответить

Действительно, куда?

11 минут назад
Куда смотрит полиция?, ул. Механизаторов: собак выгуливают ИМЕННО на детской площадке, не смотря на то, что территория для выгула достаточно приличная и место, оборудованное для выгула в 5 минутах ходьбы. НЕТ!!! Надо своих засранцев вести именно к горке и качелям... Какой намордник, какой поводок? Бегают как хотят! Лают на малышей..
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Двое молодых липчан вечером напали на таксистов, один из водителей ранен
#разбой
17
Двое молодых липчан вечером напали на таксистов, один из водителей ранен

сегодня, 10:50

Происшествия
У парка Победы под колеса «Инфинити» попал 52-летний мужчина
#авария #ДТП
17
У парка Победы под колеса «Инфинити» попал 52-летний мужчина

сегодня, 08:10

Происшествия
«ВАЗ» врезался в хрущевку на улице Космонавтов
#авария #ДТП
54
«ВАЗ» врезался в хрущевку на улице Космонавтов

сегодня, 07:30

Происшествия
Задержан липчанин, входивший в межрегиональную группу автоугонщиков
#угон
22
Задержан липчанин, входивший в межрегиональную группу автоугонщиков

вчера, 16:46

Происшествия
Годовалая девочка потрогала горячий суп, трехлетний ребёнок окатил себя кипятком
#ожоги
24
Годовалая девочка потрогала горячий суп, трехлетний ребёнок окатил себя кипятком

вчера, 15:09

Происшествия
Прокуратура нашла уголовщину в ремонте бассейна елецкой гимназии
#муниципальный контракт
27
Прокуратура нашла уголовщину в ремонте бассейна елецкой гимназии

вчера, 14:56

Происшествия