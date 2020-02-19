На улице Папина смонтируют девять временных остановочных павильонов

Обновят десятки километров сетей, несколько тысяч метров асфальта и бордюров. На проспекте Победы, продолжается подготовка к большому дорожному ремонту.

Здесь уже убрали порядка 500 метров ограждения. После остановки движения ( магистраль, как известно, перекроют в ночь с 21 на 22 февраля ) начнется демонтаж опор освещения, знаков и светофоров, перенос сетей связи, водо-, газоснабжения и канализования.

Сегодня ведутся работы и на улице Папина, дублёре перекрытой магистрали, по которой, в частности будет ходить общественный транспорт ( схемы можно скачать здесь ). На всём её протяжении обустроят девять временных остановочных пунктов. Сейчас здесь устанавливают соответствующие дорожные знаки. В ближайшее время приступят к обустройству посадочных площадок.

- Так как по Папина будет ходить общественный транспорт, мы просим автомобилистов, по возможности, объезжать ремонтируемый участок по улицам Механизаторов, 50 лет НЛМК и Индустриальная, - отметил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Воронин.

Особое внимание в период реконструкции будет уделено организации дорожного движения. Так, для снижения напряжённости от перекрытия сотрудники муниципального «Горсвет» рассматривают возможность установки на кольце у монумента «Памятник танкистам» так называемых умных светофоров. Система будет самостоятельно регулировать время прохождения потоков в зависимости от трафика.

Работы будут вестись с учётом мнения жителей. В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства открыли горячую линию. Пожелания и предложения принимают по телефону 239-336, электронной почте dtdb-pto@mail.ru и в инстаграм @bkad_lipetsk.