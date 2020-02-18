Липчане проголосовали за преображение Каменного Лога и Соборной площади

На портале «Открытый Липецк» завершилось голосование по выбору приоритетных общественных пространств для благоустройства в 2021 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

- Из двадцати предложенных объектов, в их числе площадь Соборная, скверы по улицам Кузнечная, Осипенко, Газина, Филипченко, территория Каменного лога, парк Авиаторов бульвары в новых микрорайонах и другие, липчанам предлагалось выбрать претендентов на первоочередное благоустройство. По итогам опроса, в котором приняло участие более 600 человек, определились три лидера: территория Каменного лога, пешеходная зона в районе парка «Молодёжный» и площадь Соборная, - сообщили сегодня в пресс-службе администрации Липецка.



Как отмечают в мэрии, комплексное благоустройство территории Каменного лога предполагает деление по зонам. Преображённую пешеходную зону по улице Большие Ключи в районе домов №№15-35 хотят видеть 29,7% опрошенных липчан. За благоустройство пешеходной зоны по улице Каменный лог в районе домов №№20-27 проголосовали 28,5%. 31% - за участок от улицы Циолковского до существующего спортивно-рекреационного комплекса между 15-м и 11-м микрорайонами. Рекреационная зона в районе 15 микрорайона нуждается в преображении, по мнению 22,7% респондентов. 23,2% проголосовали за первоочередное благоустройство участка от улицы Берзина до улицы Полиграфической в районе Парка Победы.



Что касается пешеходной зоны в районе парка «Молодёжный» - за неё отдали свои голоса 26,4% опрошенных. Преображённую Соборную площадь хотят видеть 21,9%.



Результаты голосования будут рассмотрены в мэрии на заседании общественной комиссии по проекту муниципальной программы города Липецка «Формирование современной городской среды». В её состав входят руководители администрации города, Липецкого горсовета, Общественной палаты, архитекторы, представители общественных объединений.



