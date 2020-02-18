Общество

28 минут назад

Липчане проголосовали за преображение Каменного Лога и Соборной площади

3 300
#благоустройство
Липчане проголосовали за преображение Каменного Лога и Соборной площади

На портале «Открытый Липецк» завершилось голосование по выбору приоритетных общественных пространств для благоустройства в 2021 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

- Из двадцати предложенных объектов, в их числе площадь Соборная, скверы по улицам  Кузнечная, Осипенко, Газина, Филипченко, территория Каменного лога, парк Авиаторов бульвары в новых микрорайонах и другие, липчанам предлагалось выбрать претендентов на первоочередное благоустройство.  По итогам опроса, в котором приняло участие более 600 человек,  определились три лидера: территория Каменного лога, пешеходная зона в районе парка «Молодёжный» и площадь Соборная, - сообщили сегодня в пресс-службе администрации Липецка.
 
Как отмечают в мэрии, комплексное благоустройство территории Каменного лога предполагает деление по зонам. Преображённую пешеходную зону по улице Большие Ключи в районе домов №№15-35 хотят видеть 29,7% опрошенных липчан. За благоустройство пешеходной зоны по улице Каменный лог в районе домов №№20-27 проголосовали 28,5%. 31% - за участок от улицы Циолковского до существующего спортивно-рекреационного комплекса между 15-м и 11-м микрорайонами. Рекреационная зона в районе 15 микрорайона нуждается в преображении, по мнению 22,7% респондентов. 23,2% проголосовали за первоочередное благоустройство участка от улицы Берзина до улицы Полиграфической в районе Парка Победы. 
 
Что касается пешеходной зоны в районе парка «Молодёжный» - за неё отдали свои голоса 26,4% опрошенных. Преображённую Соборную площадь хотят видеть 21,9%.
 
Результаты голосования будут рассмотрены в мэрии на заседании общественной комиссии по проекту муниципальной программы города Липецка «Формирование современной городской среды». В её состав входят руководители администрации города, Липецкого горсовета, Общественной палаты,  архитекторы, представители общественных объединений.

3 300
#благоустройство

Комментарии (3)

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Охотно верим

2 минуты назад
Удивительно! Каменный лог и парк сомнений не вызывают, а вот зачем липчанам реконструкция Соборной площади - это большой вопрос. Кажется мне, что ситуация похожа на результаты выборов.
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А МОЖЕТ

9 минут назад
КОЛЛЕГИ ВЫ в Сселках построите Дом Культуры.А то дома строятся.А культуру переселенцы с собой не везут.Скоро одичают.
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100

16 минут назад
Это пииии......ц коллеги!!!!Загавняют как и всё остальное!!!Неужели мало испохабленных парков!!!Остановитесь сволочи!!!
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