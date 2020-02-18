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В Липецкой области требуют снизить транспортный налог

17 1340
#налог #транспорт #инициатива
3
В Липецкой области требуют снизить транспортный налог

Местные автомобилисты считают, что не должны платить по московским тарифам.Это по их мнению несправедливо.

Пользователь сервиса «Российская общественная инициатива» из Липецкой области вынес на народное рассмотрение предложение о снижении транспортного налога для автомобилистов региона. Автор предложения уверен, что липецкие автомобилисты не должны платить тот же объем налога, что, например, москвичи.

- Поднимаю вопрос справедливости транспортного налога в Липецкой области. Сравнил с другими регионами ЦФО, и понял, что у нас какая-то социальная несправедливость. Предлагаю пересмотреть на уровне областной администрации ставки транспортного налога в регионе с учетом экономической и статистической ситуации, а именно - в привязке к уровню средней заработной платы, снизить его в 1,6 раза по сравнению со столицей, - пишет о своей идее липчанин. - Уровень наших выплат за дороги, с гораздо низшим качеством, такой же как в Москве и Питере. Но средняя зарплата по региону, при этом, значительно ниже. Даже снижение на 15-20 рублей было бы прорывом. Ведь средняя зарплата реально ниже чем в столице, почти в 2 раза.

Липчанин предполагает, что снижение транспортного налога в регионе приведет к повышению уровня доверия граждан власти, социальной и экономической справедливости, росту товарооборота в сфере личного автотранспорта. Пока за идею снизить транспортный налог в Липецкой области проголосовали всего восемь пользователей онлайн-платформы. Если к 16 февраля 2021 года инициатива соберет более 57 800 голосов, то ее рассмотрят на уровне региональной власти.
17 1340
#налог #транспорт #инициатива
3

Комментарии (17)

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Житель

1 минуту назад
А Москве з.п. выше минимум в 2 раза,а то и 4-5 раз,если считать что у нас ещё большинство получает 15-20 т.р.,а есть и того меньше и пенсия в Москве гораздо больше ,чем в липецке.Поэтому тарифы нужно уменьшить а 2- 5 раз и сделать до 200 л.с. для пенсионеров бесплатно,а не как сейчас до 150л.с.
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С какой

10 минут назад
стати требуют ,пусть научатся сначала парковаться !
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А ещё хвалят Мишустина

15 минут назад
Создали парашу, а не налоговую систему. Необоснованную и несправедливую. И понтов выше крыши)))
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Житель

19 минут назад
А еще за страховку мы платим больше чем по региону в среднем...надо тоже требовать
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Участковый

27 минут назад
И укрофашистов выселить отсюда в Магадан
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Вадя

28 минут назад
Ой-о, ой-о, ой-о. Никто не услышит... Ой-о, ой-о, ой-о. Никто не услышит... система налогообложения страны лишена здравого смысла и демократических определений.
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гостья

28 минут назад
за то количество выхлопов, которыми дышат люди, увеличить налог вдвое, а за то, что ставят где попало, увеличить в пять раз
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А земельный налог?

32 минуты назад
Крючкова землю оценила по цене рублевки. А люди платят)))
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Пенсионер

33 минуты назад
Правительство Медведева обманула автомобилистов ! Они говорили повысят НДС на топливо и отменят транспортный налог . Но им понравилось обирать автомобилистов дважды и так все налоги .
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Таксерка анжелика

33 минуты назад
О педали о анжелла скарей скарей катятки катятки 105 .6
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