Общество
сегодня, 09:43
В Липецкой области требуют снизить транспортный налог
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Местные автомобилисты считают, что не должны платить по московским тарифам.Это по их мнению несправедливо.
Пользователь сервиса «Российская общественная инициатива» из Липецкой области вынес на народное рассмотрение предложение о снижении транспортного налога для автомобилистов региона. Автор предложения уверен, что липецкие автомобилисты не должны платить тот же объем налога, что, например, москвичи.
- Поднимаю вопрос справедливости транспортного налога в Липецкой области. Сравнил с другими регионами ЦФО, и понял, что у нас какая-то социальная несправедливость. Предлагаю пересмотреть на уровне областной администрации ставки транспортного налога в регионе с учетом экономической и статистической ситуации, а именно - в привязке к уровню средней заработной платы, снизить его в 1,6 раза по сравнению со столицей, - пишет о своей идее липчанин. - Уровень наших выплат за дороги, с гораздо низшим качеством, такой же как в Москве и Питере. Но средняя зарплата по региону, при этом, значительно ниже. Даже снижение на 15-20 рублей было бы прорывом. Ведь средняя зарплата реально ниже чем в столице, почти в 2 раза.
Липчанин предполагает, что снижение транспортного налога в регионе приведет к повышению уровня доверия граждан власти, социальной и экономической справедливости, росту товарооборота в сфере личного автотранспорта. Пока за идею снизить транспортный налог в Липецкой области проголосовали всего восемь пользователей онлайн-платформы. Если к 16 февраля 2021 года инициатива соберет более 57 800 голосов, то ее рассмотрят на уровне региональной власти.
- Поднимаю вопрос справедливости транспортного налога в Липецкой области. Сравнил с другими регионами ЦФО, и понял, что у нас какая-то социальная несправедливость. Предлагаю пересмотреть на уровне областной администрации ставки транспортного налога в регионе с учетом экономической и статистической ситуации, а именно - в привязке к уровню средней заработной платы, снизить его в 1,6 раза по сравнению со столицей, - пишет о своей идее липчанин. - Уровень наших выплат за дороги, с гораздо низшим качеством, такой же как в Москве и Питере. Но средняя зарплата по региону, при этом, значительно ниже. Даже снижение на 15-20 рублей было бы прорывом. Ведь средняя зарплата реально ниже чем в столице, почти в 2 раза.
Липчанин предполагает, что снижение транспортного налога в регионе приведет к повышению уровня доверия граждан власти, социальной и экономической справедливости, росту товарооборота в сфере личного автотранспорта. Пока за идею снизить транспортный налог в Липецкой области проголосовали всего восемь пользователей онлайн-платформы. Если к 16 февраля 2021 года инициатива соберет более 57 800 голосов, то ее рассмотрят на уровне региональной власти.
17 1340
Житель
С какой
А ещё хвалят Мишустина
Житель
Участковый
Вадя
гостья
А земельный налог?
Пенсионер
Таксерка анжелика