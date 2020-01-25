В Липецкой области мокрый снег и до +3

В ближайшие сутки погода в Липецкой области останется неустойчивой, ожидаются небольшие осадки и порывистый ветер, который ночью будет достигать 17 м/сек. Среднесуточные температуры воздуха составят 0-1 градус мороза, что на 9-10 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 26 января в Липецкой области облачно с пояснениями, ночью местами небольшой снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололёд, днём осадки прекратятся, гололедица на дорогах будет местами. Ветер западный, 8-13 м/сек. Температура ночью составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днём будет от 2 градусов мороза до 3градусов тепла.



В Липецке облачно с пояснениями, ночью небольшие снег и мокрый снег, днём без осадков, на дорогах гололедица. Температура ночью опустится до 1-3 градусов мороза, дни будет около нуля.



26 января в Липецке был самым теплым в 1999 году - 2 градуса тепла, самым холодным за историю метеонаблюдений он был в 2010 году - 31 градус мороза.

