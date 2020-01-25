Погода в Липецке

сегодня, 17:20

В Липецкой области мокрый снег и до +3

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В Липецкой области мокрый снег и до +3

В ближайшие сутки погода в Липецкой области останется неустойчивой, ожидаются небольшие осадки и порывистый ветер, который ночью будет достигать 17 м/сек. Среднесуточные температуры воздуха составят 0-1 градус мороза, что на 9-10 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 26 января в Липецкой области облачно с пояснениями, ночью местами небольшой снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололёд, днём осадки прекратятся, гололедица на дорогах будет местами. Ветер западный, 8-13 м/сек. Температура ночью составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днём будет от 2 градусов мороза до 3градусов тепла. 

В Липецке облачно с пояснениями, ночью небольшие снег и мокрый снег, днём без осадков, на дорогах гололедица. Температура ночью опустится до 1-3 градусов мороза, дни будет около нуля.

26 января в Липецке был самым теплым в 1999 году - 2 градуса тепла, самым холодным за историю метеонаблюдений он был в 2010 году - 31 градус мороза. 
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Комментарии (4)

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Сара Коннор

22 минуты назад
Animal planet., Вы совсем помешались на собаках?)
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Сара Коннор

24 минуты назад
Самолеты распыляют над городом какую-то гадость. День и ночь, без перерыва травят нас, ублюдки. Из-за них, мерзопакостных нелюдей - Солнышка не видно по полгода. (
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CRJ - 100

30 минут назад
Лучше бы жара настало бы, градусов так до тридцати, да без мокрого снега!
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Animal planet.

36 минут назад
Ой птичка на фото,а что не фото нападающих стай мутантов собак на город????
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