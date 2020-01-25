сегодня, 17:20
В Липецкой области мокрый снег и до +3
В ближайшие сутки погода в Липецкой области останется неустойчивой, ожидаются небольшие осадки и порывистый ветер, который ночью будет достигать 17 м/сек. Среднесуточные температуры воздуха составят 0-1 градус мороза, что на 9-10 градусов выше нормы.
В Липецке облачно с пояснениями, ночью небольшие снег и мокрый снег, днём без осадков, на дорогах гололедица. Температура ночью опустится до 1-3 градусов мороза, дни будет около нуля.
26 января в Липецке был самым теплым в 1999 году - 2 градуса тепла, самым холодным за историю метеонаблюдений он был в 2010 году - 31 градус мороза.
Сара Коннор
Сара Коннор
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