Происшествия
сегодня, 08:54
В столкновении на улице Папина пострадали два человека
Жесткое столкновение произошло на перекрестке с улицей Юных Натуралистов.
Вчера в Липецке на перекрестке улиц Папина и Юных Натуралистов столкнулись два легковых автомобиля. По предварительной версии, в ДТП виноват водитель красного «Митсубиси», он при маневре не уступил очередность в движении черной «Ауди», которая неслась через перекресток с превышением скорости.
В аварии пострадали оба водителя.
В аварии пострадали оба водителя.
Дмитрий Краси чков
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