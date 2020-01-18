Происшествия

сегодня, 08:54

В столкновении на улице Папина пострадали два человека

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#авария #ДТП
В столкновении на улице Папина пострадали два человека

Жесткое столкновение произошло на перекрестке с улицей Юных Натуралистов.

Вчера в Липецке на перекрестке улиц Папина и Юных Натуралистов столкнулись два легковых автомобиля. По предварительной версии, в ДТП виноват водитель красного «Митсубиси», он при маневре не уступил очередность в движении черной «Ауди», которая неслась через перекресток с превышением скорости.

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В аварии пострадали оба водителя.
3 1158
#авария #ДТП

Комментарии (4)

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Дмитрий Краси чков

11 секунд назад
опять мы слабоумная лимита продолжаем самоуничтожение своих неуправляемых инообрыгаловок!
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гостья

16 минут назад
Гость 213, Типа лучших по тупости....?
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Гость 213

20 минут назад
Природа забирает лучших
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житель

37 минут назад
хорошо,что диарейщики нашли друг друга и нормальные водители не пострадали.
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