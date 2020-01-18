В столкновении на улице Папина пострадали два человека

Жесткое столкновение произошло на перекрестке с улицей Юных Натуралистов.

Вчера в Липецке на перекрестке улиц Папина и Юных Натуралистов столкнулись два легковых автомобиля. По предварительной версии, в ДТП виноват водитель красного «Митсубиси», он при маневре не уступил очередность в движении черной «Ауди», которая неслась через перекресток с превышением скорости.В аварии пострадали оба водителя.