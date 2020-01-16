В Липецке уничтожат 180 игровых автоматов

Оборудование изъяли из игорных клубов в несколько лет назад и за ним до сих пор никто не обратился.

Вступили в силу решения Правобережного районного суда Липецка, в соответствии с которыми удовлетворены иски прокурора района о признании бесхозяйными более 180 игровых автоматов, находившихся на временном хранении в территориальном отделе полиции.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, игровое оборудование изъято в 2009-2014 годах во время оперативных мероприятий по пресечению незаконной игорной деятельности. Права собственности на автоматы так никто и не заявил.



- В рамках полномочий по защите интересов государства и общества прокурор обратился в суд с требованием признать изъятое оборудование бесхозяйным и обратить его в собственность государства для последующего уничтожения, - рассказали в областной прокуратуре.



Требования прокурора удовлетворены: игровое оборудование передано на уничтожение в МТУ Росимущества в Тамбовской и Липецких областях.



