Общество

24 минуты назад

В Липецке уничтожат 180 игровых автоматов

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#игорный бизнес
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В Липецке уничтожат 180 игровых автоматов

Оборудование изъяли из игорных клубов в несколько лет назад и за ним до сих пор никто не обратился.

Вступили в силу решения Правобережного районного суда Липецка, в соответствии с которыми удовлетворены иски прокурора района о признании бесхозяйными более 180 игровых автоматов, находившихся на временном хранении в территориальном отделе полиции.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, игровое оборудование изъято в 2009-2014 годах во время оперативных мероприятий по пресечению незаконной игорной деятельности. Права собственности на автоматы так никто и не заявил.

- В рамках полномочий по защите интересов государства и общества прокурор обратился в суд с требованием признать изъятое оборудование бесхозяйным и обратить его в собственность государства для последующего уничтожения, - рассказали в областной прокуратуре.

Требования прокурора удовлетворены: игровое оборудование передано на уничтожение в МТУ Росимущества в Тамбовской и Липецких областях.

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#игорный бизнес
1

Комментарии (1)

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Сталин-психиатр.

15 минут назад
Купил бы игровые платы и шлейфы, если что.
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