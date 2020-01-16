Общество
58 минут назад
Пьяный водитель протаранил иномарку на улице Космонавтов
От удара машину выбросило на перекресток.
На записи камер уличного наблюдения попал момент столкновение легковых автомобилей на перекрестке улиц Космонавтов и Терешковой в Липецке. Авария произошла вчера днем. Обе машины двигались по улице Космонавтов в сторону площади Авиаторов. На светофоре серая легковушка притормозила на красный сигнал. В этот момент сзади в нее врезался белый автомобиль. Он буквально выбросил первую машину на перекресток. На месте аварии сразу же появился автомобиль ГИДББ.
По данным GOROD48, участниками ДТП оказались водители серой «Тойоты» и белого «Фольксвагена». В аварии никто не пострадал. Как сообщила GOROD48 участница ДТП, водитель "Тойоты", мужчина, управлявший "Фольксвагеном", был пьян. Его автомобиль преследовали сотрудники автоинспекции.
По данным GOROD48, участниками ДТП оказались водители серой «Тойоты» и белого «Фольксвагена». В аварии никто не пострадал. Как сообщила GOROD48 участница ДТП, водитель "Тойоты", мужчина, управлявший "Фольксвагеном", был пьян. Его автомобиль преследовали сотрудники автоинспекции.
Гаи
Печкин
гаи
Интересно,
Денис
Анна Ванна
ох как
опять
бывалый
Денис