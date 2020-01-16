Пьяный водитель протаранил иномарку на улице Космонавтов

От удара машину выбросило на перекресток.

На записи камер уличного наблюдения попал момент столкновение легковых автомобилей на перекрестке улиц Космонавтов и Терешковой в Липецке. Авария произошла вчера днем. Обе машины двигались по улице Космонавтов в сторону площади Авиаторов. На светофоре серая легковушка притормозила на красный сигнал. В этот момент сзади в нее врезался белый автомобиль. Он буквально выбросил первую машину на перекресток. На месте аварии сразу же появился автомобиль ГИДББ.







По данным GOROD48, участниками ДТП оказались водители серой «Тойоты» и белого «Фольксвагена». В аварии никто не пострадал. Как сообщила GOROD48 участница ДТП, водитель "Тойоты", мужчина, управлявший "Фольксвагеном", был пьян. Его автомобиль преследовали сотрудники автоинспекции.