Общество

58 минут назад

Пьяный водитель протаранил иномарку на улице Космонавтов

12 1204
#авария #ДТП

От удара машину выбросило на перекресток.

На записи камер уличного наблюдения попал момент столкновение легковых автомобилей на перекрестке улиц Космонавтов и Терешковой в Липецке. Авария произошла вчера днем. Обе машины двигались по улице Космонавтов в сторону площади Авиаторов. На светофоре серая легковушка притормозила на красный сигнал. В этот момент сзади в нее врезался белый автомобиль. Он буквально выбросил первую машину на перекресток. На месте аварии сразу же появился автомобиль ГИДББ. 



По данным GOROD48, участниками ДТП оказались водители серой «Тойоты» и белого «Фольксвагена». В аварии никто не пострадал. Как сообщила GOROD48 участница ДТП, водитель "Тойоты", мужчина, управлявший "Фольксвагеном", был пьян. Его автомобиль преследовали сотрудники автоинспекции.
12 1204
#авария #ДТП

Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гаи

3 минуты назад
гаи, что за бред... Если так то уж ВольксВаген-что значит народный автомобиль. См.матчасть.
ответить

Печкин

4 минуты назад
Интересно,, а почему тут должна быть эта информация? Это не сайт пресс-службы ГИБДД по Липецкой области, а городской новостной сайт!
ответить

гаи

7 минут назад
гибдд, почему чушь пишешь? Не было никакого фольЦа, а был фольКС - от слова фольКСваген!
ответить

Интересно,

13 минут назад
а почему нет информации о том, что сегодня в 7-20 на пешеходном переходе на ул. Зегеля сбили мужчину?!
ответить

Денис

22 минуты назад
ох как, кабаний удар ёпта.
ответить

Анна Ванна

25 минут назад
Алекса, это все видят, что машины двигались по улице Терешковой в сторону вокзала, а оГород48 видит, что по улице Космонавтов! Он еще не вышел из пике или уже опять вошел.
ответить

ох как

39 минут назад
красиво он вошел в него сзади.
ответить

опять

41 минуту назад
Две инокакашки столкнулись на перекрестке улиц Космонавтов и Терешковой!
ответить

бывалый

42 минуты назад
мы вся дырявая колхозная ПИТУШАТНЯ предпочитает гавноИНОМАРКИ
ответить

Денис

48 минут назад
гибдд, да потому что чушки.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Аварийный мост через Каменный лог в этом году все же отремонтируют
#мост
1
Аварийный мост через Каменный лог в этом году все же отремонтируют

12 минут назад

Общество
#транспортная прокуратура
Липецким транспортным прокурором назначен советник юстиции из Рязани

41 минуту назад

Общество
В предстоящие выходные автоинспекторы будут ловить нетрезвых водителей
#правила дорожного движения
3
В предстоящие выходные автоинспекторы будут ловить нетрезвых водителей

сегодня, 09:44

Общество
В Липецке приостановили работу аграрной партии
#партия
4
В Липецке приостановили работу аграрной партии

сегодня, 09:36

Общество
Цистерны с водой дежурят на четырех улицах «новых» микрорайонов
#водоснабжение
4
Цистерны с водой дежурят на четырех улицах «новых» микрорайонов

сегодня, 09:29

Общество
В многоквартирном доме на улице Космонавтов из-за спора двух фирм вырезали газовую трубу
#газ
34
В многоквартирном доме на улице Космонавтов из-за спора двух фирм вырезали газовую трубу

вчера, 18:01

Общество