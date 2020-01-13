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В Архангельске двух девушек будут судить за убийство сверстницы
Свои действия они объяснили желанием "испытать новые ощущения"
В Архангельской области двух девочек будут судить за убийство 17-летнего подростка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России.
Следователи в Архангельской области завершили расследование резонансного уголовного дела, по которому обвиняемыми проходят две 17-летние жительницы областного центра. Дело возбуждено по статье "убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений". Две несовершеннолетние жительницы Архангельска, обвиняемые в убийстве ровесницы с особой жестокостью прошлым летом, объяснили свои действия желанием испытать новые ощущения.
Трагедия произошла в июне 2019 года. Прохожие нашли у ж/д путей в Архангельске тело убитой девушки. Подозреваемых задержали – ими оказались две ровесницы убитой. По версии следствия, они договорились убить человека, подбирали жертву, обсуждали место и способ убийства, а также то, как скроют следы преступления.
Выбор пал на их знакомую, 17-летнюю девушку, которой одна из обвиняемых предложила встретиться. Следователи полагают, что 29 июня днем обвиняемые, взяв с собой резиновые перчатки, ремень, полимерные пакеты и чистящее средство, заманили жертву в заранее выбранное место убийства. Сначала ее оглушили стеклянной бутылкой, потом избивали, наносили ранения и душили, надевали на голову пакет. Когда жертва скончалась, девушки скрылись с места преступления, забрав вещи жертвы.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.
Следователи в Архангельской области завершили расследование резонансного уголовного дела, по которому обвиняемыми проходят две 17-летние жительницы областного центра. Дело возбуждено по статье "убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений". Две несовершеннолетние жительницы Архангельска, обвиняемые в убийстве ровесницы с особой жестокостью прошлым летом, объяснили свои действия желанием испытать новые ощущения.
Трагедия произошла в июне 2019 года. Прохожие нашли у ж/д путей в Архангельске тело убитой девушки. Подозреваемых задержали – ими оказались две ровесницы убитой. По версии следствия, они договорились убить человека, подбирали жертву, обсуждали место и способ убийства, а также то, как скроют следы преступления.
Выбор пал на их знакомую, 17-летнюю девушку, которой одна из обвиняемых предложила встретиться. Следователи полагают, что 29 июня днем обвиняемые, взяв с собой резиновые перчатки, ремень, полимерные пакеты и чистящее средство, заманили жертву в заранее выбранное место убийства. Сначала ее оглушили стеклянной бутылкой, потом избивали, наносили ранения и душили, надевали на голову пакет. Когда жертва скончалась, девушки скрылись с места преступления, забрав вещи жертвы.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.