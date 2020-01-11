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16 минут назад

Суд обязал Россию выплатить $82 млн украинским компаниям из-за Крыма

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В Швейцарии не согласились с доводами России в ходе обжалования решений, принятых в 2018 году судом в Женеве. О своей победе украинские компании заявляли в конце прошлого года.


Федеральный суд Швейцарии отклонил две апелляции России по делу о возмещении убытков 12 украинским компаниям за национализацию их активов в Крыму после марта 2014 года. Таким образом, суд обязал Россию выплатить 80 млн швейцарских франков ($82,1 млн) в качестве компенсации ущерба этим компаниям. Об этом сообщает Swissinfo.

«В двух решениях, опубликованных в четверг, суд отклонил апелляции российского государства на решения, вынесенные в женевском суде в апреле прошлого года», — говорится в материале.

Речь идет о двух исках со стороны украинских компаний. Первый поступил от «Укрнафты», другой — от еще 11 компаний, часть которых в прошлом была связана с группой «Приват» Игоря Коломойского. Изначально «Укрнафта» оценивала свои потери в $50,3 млн, а другие 11 компаний — в $47,4 млн (без учета процентов). Позднее эти суммы были скорректированы в меньшую сторону.

Россия опротестовала решения женевского суда, посчитав, что он не имел соответствующих полномочий. Помимо этого в Москве заявляли, что соглашение о взаимной защите инвестиций между Украиной и Россией, заключенное в 1998 году, не распространялось на украинские предприятия на территории Крыма. Суд этот довод также отклонил.

О том, что швейцарский суд в результате принял решение в пользу украинских компаний, «Укрнафта» заявляла еще в середине декабря прошлого года, однако тогда документы не были опубликованы.

По подсчетам РБК, сейчас международные арбитражные трибуналы уже рассмотрели или рассматривают десять жалоб от примерно 50 украинских компаний по поводу потери активов в Крыму. Общая сумма исковых требований — как минимум $9 млрд. Из десяти исков по четырем вынесено окончательное арбитражное решение в пользу инвестора, по трем Россия признана ответственной за потерю украинских инвестиций, но сумма компенсации еще не определена, еще в трех делах продолжается арбитражное разбирательство. Кроме того, еще один иск находится в потенциальной стадии: «Администрация морских портов Украины» в ноябре объявила о планах передать в международный арбитраж дело о лишении имущества в портах Крыма, сообщает www.rbc.ru

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