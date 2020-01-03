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В Петербурге с крыши дома на женщину свалился горящий мужчина

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В Петербурге с крыши дома на женщину свалился горящий мужчина

Мужчина упал с заброшенного здания и погиб на месте

2 января около 5 часов вечера с дома на улице Боровой в Центральном районе Петербурга на прохожую женщину свалился неизвестный горящий мужчина. Очевидцы страшной картины не могли понять, что именно произошло, испугались дыма и срочно вызвали на место спасателей МЧС вместе с машиной скорой помощи.

Пожарные быстро ликвидировали огонь на кровле. Известно, что здание заброшено и находится на капитальном ремонте. В результате падения мужчина скончался на месте. 52-летнюю прохожую женщину, на которую он упал, госпитализировали в больницу. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и гематому левой ноги, об этом сообщает КП со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Петербургу.


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