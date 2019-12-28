Происшествия

вчера, 15:51

21-летний грязинец жестоко избил незнакомца

38 9135
#избиение
4
21-летний грязинец жестоко избил незнакомца

В Грязях завершено расследование уголовного дела 21-летнего местного жителя, обвиняемого в жестоком избиении случайного человека. 

По данным следствия, утром 16 сентября пьяный грязинец встретил питейном заведении незнакомого ему мужчину. Из-за возникшей неприязни он предложил незнакомцу выйти на улицу для выяснения отношений. 42-летний мужчина попытался скрыться. Однако обвиняемый догнал его и жестоко избил без какого-либо повода, причинив тяжелую закрытую черепно-мозговую травму.  Судмедэксперты квалифицировали её как причинившую тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

- В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления обвиняемый признал и раскаялся в содеянном, а также возместил причиненный моральный вред. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, в основе которой показания свидетелей, выводы судмедэкспертов, протоколы очных ставок и других следственных действий, что позволило материалы уголовного дела направить для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
38 9135
#избиение
4

Комментарии (38)

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progisis

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не пат

сегодня, 12:27
шокер в помощь против мрази
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Храмой

сегодня, 11:32
сажать чмошника. чтоб другим был урок. Баксеры херовы
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Житель

сегодня, 07:24
Так ничего страшного не случилось, один теперь за метлой следить будет, другой ответит за действия свои, все нормально другим наука,
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)))

сегодня, 02:18
Д л б б
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Кваземода ИК 2

сегодня, 01:26
Опочка у мальчика драчливого хорошенькая,как у девушки прям таки !!!!
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Зоркий

сегодня, 01:04
Житель, можно попробовать не пить до зелёных соплей, не избивать прохожих заведомо слабее по мелочной причине, а вместо этого работать по совести
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Ъ

сегодня, 00:43
Житель, 16:46, так не успел отойти.
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Ганс

вчера, 22:49
Грязиновцы на первых ролях во всех новостях последних семи месяцев.*****************************ц?А люди там жадные.
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Житель

вчера, 21:56
От тюрьмы и от сумы не зарекайся, и на зонах люди живут, что поделаешь если карта не в масть пошла
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