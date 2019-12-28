21-летний грязинец жестоко избил незнакомца

В Грязях завершено расследование уголовного дела 21-летнего местного жителя, обвиняемого в жестоком избиении случайного человека.

По данным следствия, утром 16 сентября пьяный грязинец встретил питейном заведении незнакомого ему мужчину. Из-за возникшей неприязни он предложил незнакомцу выйти на улицу для выяснения отношений. 42-летний мужчина попытался скрыться. Однако обвиняемый догнал его и жестоко избил без какого-либо повода, причинив тяжелую закрытую черепно-мозговую травму. Судмедэксперты квалифицировали её как причинившую тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.



- В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления обвиняемый признал и раскаялся в содеянном, а также возместил причиненный моральный вред. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, в основе которой показания свидетелей, выводы судмедэкспертов, протоколы очных ставок и других следственных действий, что позволило материалы уголовного дела направить для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.



Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

