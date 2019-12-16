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Заморозку накопительной пенсии продлили до 2022 года

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Заморозку накопительной пенсии продлили до 2022 года

Соответствующий закон подписал Президент России

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заморозка пенсионных накоплений россиян продлевается еще на год и будет действовать до 2022 года включительно, сообщает Российская Газета.

Решение было ожидаемым - именно такой формат был заложен в уже утвержденный законодательно бюджет Пенсионного фонда России на 2020-2022 годы.

Также устанавливается обязанность ПФР учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году, исходя из полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса. Как считает правительство, это увеличит в 2020 году доходы бюджета ПФР на 634,8 миллиарда рублей. На такую же сумму уменьшится трансферт из федерального бюджета.

Напомним, "заморожены" пенсионные накопления были еще в 2014 году - работники по-прежнему платят эти взносы со своих зарплат, но средства на их индивидуальные накопительные счета не поступают, а уходят в распределительную часть пенсионной системы и идут на выплаты текущих пенсий нынешним пенсионерам.
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