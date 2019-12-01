Происшествия

сегодня, 21:24

Частный дом горит в Липецке

4 839
#пожар #МЧС #

На месте работают 4 отделения и служба пожаротушения.

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Сегодня вечером в Липецке на территории СНТ «Сокол-1» загорелся частный дом - пламя вспыхнуло на втором этаже.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, пострадавших в пожаре нет. На месте работают 4 отделения и служба пожаротушения. Возгорание уже локализовано.
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#пожар #МЧС #

Комментарии (4)

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Гость

4 минуты назад
Пошло поехало
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Костян

11 минут назад
Там народу было, по мимо мчсников дохрена, ток все стояли и смотрели, нет бы помоч....
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Сергей

14 минут назад
Я был на месте. 1 машина пришла и сразу же начали тушить дом с левой стороны, а буквально через минуту приехала 2я машина и ребята пошли тушить с неё во внутрь дома одев на себя балоны
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гость

32 минуты назад
Первые две пожарки приехали без воды,стояли смотрели как горит в течении 30 минут,пока еще пожарки не приехали,нет что бы тушить пожар они стали из одной машины в другую переливпть воду,половина воды разлили на землю,а пожар все горел.
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