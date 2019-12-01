Частный дом горит в Липецке

На месте работают 4 отделения и служба пожаротушения.

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Сегодня вечером в Липецке на территории СНТ «Сокол-1» загорелся частный дом - пламя вспыхнуло на втором этаже.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, пострадавших в пожаре нет. На месте работают 4 отделения и служба пожаротушения. Возгорание уже локализовано.