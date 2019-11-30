«Стоял на встречной полосе и ждал команды светофора»

Вопиющее нарушение правил зафиксировал наш читатель.

Очередной пример езды «по беспределу» прислал в редакцию возмущенный читатель GOROD48.

Он предоставил видеозапись со своего регистратора, сделанную вчера, 29 ноября в 11:33 на перекрестке улиц Водопьянова и Меркулова.

- Когда я повернул на Меркулова, то чуть не столкнулся с автомобилем «Ауди», который ждал зеленого сигнала светофора, стоя на встречной полосе! – негодует липчанин.

Судя по тому, что нарушитель сумел объехать плотный поток автомобилей, то для этого ему пришлось проехать по «встречке» несколько десятков метров. Остановка же на встречной полосе в ожидании сигнала светофора – это вообще верх издевательства над ПДД.

В очередной раз вынуждены напомнить водителям, что грубо нарушать правила в наше время становится все более не выгодным – велика вероятность, что ваш запишут и запись нарушения потом станет достоянием Автоинспекции. Официально заявляем, что любая публикация фото или видеоматериалов в СМИ влечет за собой обязательную реакцию ГИБДД – будь тот нарушение правил во время поездки или хамская парковка в неположенном месте.