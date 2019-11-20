За информацию о пропавшем с сыновьями мужчине объявили вознаграждение

В Уфе исчезла семья Мазовых.

Башкирская полиция объявила вознаграждение в размере 500 тысяч рублей за информацию, которая поможет найти семью Мазовых - двух детей и отца, пропавших в Уфе 26 октября, сообщили в МВД по региону. В поиске Мазова и его сыновей задействованы сотрудники полиции, волонтёры, кинологи и водолазы.Почти месяц ничего неизвестно об отце и двух мальчиках, которые пропали в Уфе 26 октября, пишет «Баш-ньюс». Отец семейства после конфликта со своей женой взял детей и уехал на машине в неизвестном направлении. К поиску семьи Мазовых подключились спасатели, правоохранительные органы, психологи и волонтеры. Ранее мама детей Эльмира обратилась к мужу с просьбой вернуть мальчиков. Она также рассказала, что у Артем нет таких друзей и родственников, у кого бы он мог так долго скрываться. Автомобиль, на котором уехал мужчина с детьми, нашли брошенным в прибрежной зоне реки Уфы, на парковке санатория «Речные зори».