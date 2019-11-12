В микрорайоне «Елецкий» из подъезда украли ламинат

Ламинат оказался бракованным

7 ноября в Отдел полиции № 2 УМВД России по Липецку с заявлением обратилась 31-летняя гражданка, занимающаяся предпринимательской деятельностью. Потерпевшая сообщила, что неизвестный из подъезда общего пользования по улице Осканова совершил хищение ламината стоимостью 4500 рублей. В одной из квартир работники ее организации демонтировали бракованный ламинат, за который хозяйке уже были возвращены денежные средства. Когда работники спустились к подъезду дома для ожидания грузовой машины для перевозки ламината, неизвестный совершил его хищение.



В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 34-летний липчанин. Мужчина в совершении преступления признался.



В ходе проведенного обыска похищенное изъято.



Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до двух лет, сообщили в УМВД России по Липецкой области.



