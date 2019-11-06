Благодаря ГЛОБУС ГРУПП, в Липецке стало проще продать свою старую квартиру и переехать в новостройку

Впервые в Липецке сотрудничество будет проходить с участием сторон, имеющих большой вес на рынке недвижимости и с привлечением ПАО Сбербанк, стратегического партнера ГЛОБУС ГРУПП.

Для покупателей квартир в ГЛОБУС ГРУПП мы предлагаем максимально простую схему с помощью сервиса Upgrade*: вы можете продать свою старую квартиру и приобрести новую в любом из строящихся и реализуемых компанией жилом комплексе на выгодных для вас условиях.

Для того, кто решил продать свою квартиру, главный плюс сервиса Upgrade* от ГЛОБУС ГРУПП — экономия времени и сил. Клиенту не нужно заниматься бумажной работой, ходить по различным инстанциям и собирать множество документов. Достаточно посетить офис ГЛОБУС ГРУПП, выбрать квартиру в одном из объектов компании, а дальше мы возьмем на себя все заботы, связанные с продажей вашей старой квартиры и помощь в оформлении документов. Также, из офиса ГЛОБУС ГРУПП вы можете провести регистрацию сделки в Росреестре с помощью сервиса ПАО Сбербанк «Электронная регистрация».

«ГЛОБУС ГРУПП, уважает и ценит своих клиентов, поэтому мы предлагаем воспользоваться нашим новым сервисом Upgrade*. Он специально создан для тех, кто хочет улучшить свои жилищные условия, но понимает, что перед покупкой квартиры нужно ещё и продать свою старую квартиру - теперь мы оптимизировали этот процесс и взяли большую часть хлопот на себя. С помощью сервиса Upgrade* вы избавляетесь от старой квартиры и хлопот, связанных с её реализацией, и получаете новую в любом из проектов нашей компании по вашему выбору», - прокомментировал генеральный директор ООО «ГЛОБУС ГРУПП» Антон Колпаков.

Стоимость квартиры, забронированной в ГЛОБУС ГРУПП, фиксируется на три месяца на время реализации квартиры клиента. Также отпадает риск, что выбранную квартиру купит кто-то другой.





Запуск совместного сервиса Upgrade* состоялся в офисе ГЛОБУС ГРУПП после того, как руководитель отдела продаж ГЛОБУС ГРУПП Оксана Барабанова, исполнительный директор ООО «Этажи-Липецк» Роман Афонин и начальник отдела по работе с партнёрами и ипотечного кредитования Липецкого отделения ПАО Сбербанк Никита Шендриков совместно обсудили все условия, принципы и механизм работы совместного сервиса.

В агентстве недвижимости «Этажи» помогут продать вашу старую квартиру и выбрать квартиру в одной из новостроек от ГЛОБУС ГРУПП. Для риелтора сотрудничество с ГЛОБУС ГРУПП и Сбербанком позволит увеличить количество предложений, нарастить общий объем продаж и увеличить охват по продажам в секторе первичного строительства.

«В компании ГЛОБУС ГРУПП мы видим основного партнера, поскольку компанией строится большое количество качественных объектов с развитой инфаструктурой. ГЛОБУС ГРУПП всегда сдает объекты в поставленные сроки, а поскольку мы являемся компанией с репутацией, которая несет безопасность для клиентов, для нас это очень важно. ГК ГЛОБУС ГРУПП на рынке недвижимости уже 20 лет, как и «Этажи» (19 лет), поэтому мы, конечно, доверяем компании с такой большой историей. Мы гарантируем выгодную продажу квартир нашим совместным клиентам», – рассказал исполнительный директор ООО «Этажи-Липецк» Роман Афонин.

Фиксация стоимости квартиры в ГЛОБУС ГРУПП с использованием сервиса Upgrade* позволяет четко запланировать расходы. Также, вы не столкнётесь с проблемами и трудностями, которые могут возникнуть при самостоятельной продаже квартиры. С помощью программы Upgrade* от ГЛОБУС ГРУПП, ПАО Сбербанк и компании «Этажи» каждый может купить себе квартиру мечты.

Застройщик ООО «Глобус Групп», проектные декларации на сайте https://globus-grupp.ru/

*апгрейд

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