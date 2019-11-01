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7 минут назад

Столкнувшиеся машины вынесло на газон

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#дтп

За сутки в Липецкой области произошло два серьезных ДТП 

31 ноября в Усмани около двух часов дня на перекрестке улиц Котова и Ленина произошло столкновение ВАЗ-2110 под управлением 19-летнего парня и «Форда» с 36-летним мужчиной за рулем. Водителя ВАЗа с травмами госпитализировали.

Вчера также в Липецке около восьми часов вечера на улице Московской 35-летний водитель «Киа» на пешеходном переходе допустил наезд на 39-летнего мужчину. С травмой пешехода доставили в больницу, и после оказания помощи отпустили домой.

Фото: УМВД России по Липецкой области

73
#дтп

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