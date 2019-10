История боя русских в 1915 году за крепость Осовец впечатлила амрикнацев

Солдат Российской Империи они называют «русской ордой плавящихся зомби»

Американский портал We Are The Mighty 4 октября опубликовал статью про бой за расположенную на территории современной Польши крепость Осовец, где рассказывается об атаке «русской орды плавящихся зомби» на немцев во время Первой мировой войны.

Бой, который вошел в историю под названием «Атака мертвецов», произошел 6 августа 1915 года. Осаждавшие крепость немцы распылили хлор, который вступил в реакцию с водой, находящейся в воздухе и превратился в соляную кислоту. Таким образом, он стал буквально разъедать легкие русских солдат, у которых не было противогазов. Однако несмотря на это, около сотни отравленных русских солдат, обмотав лица тряпками, пошли в контратаку.

«Орда плавящихся зомби вырвалась из тьмы и устремилась прямо на армию из 7 тыс. человек», — говорится в материале We Are The Mighty.

Увидев русских, немцы не приняли бой и стали в панике разбегаться, расталкивая и растаптывая друг друга.

Крепость, находившаяся в 50 км от Белостока, закрывала большой транспортный узел и переправу через реку Бобру. Так как она стояла в окружении непроходимой болотной местности, обойти ее не представлялось возможным. Германские войска три раза прибегали к штурму крепости, применяя химоружие, однако русскому гарнизону удалось отразить все нападения при условии существенного численного превосходства противника. Русские войска отступили только по приказу командиров, после того, как дальнейшие сражения признали нецелесообразными, пишут iz.ru