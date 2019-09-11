На улице Пионерской энергетики ищут место утечки воды

На улице Пионерской в Липецке ведутся земляные работы по поиску утечки на водопроводе.



О том, что возможно произошел порыв, в аварийную службу ЛГЭК сообщили владельцы гаражей, которые затапливаются водой. Уже сейчас аварийщики выкопали траншею глубиной 5,5 метра. Работа осложняется стесненными условиями места раскопки: капитальными гаражами, заборами частных домов, а также близко расположенным оврагом.



Как отметили в пресс-службе ЛГЭК, эти постройки расположены в охранной зоне водовода диаметром 600 мм.

