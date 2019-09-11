Общество

сегодня, 16:03

На улице Пионерской энергетики ищут место утечки воды

3 446
#водоснабжение
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На улице Пионерской энергетики ищут место утечки воды

На улице Пионерской в Липецке ведутся земляные работы по поиску утечки на водопроводе. 

О том, что возможно произошел порыв, в аварийную службу ЛГЭК сообщили владельцы гаражей, которые затапливаются водой. Уже сейчас аварийщики выкопали траншею глубиной 5,5 метра. Работа осложняется стесненными условиями места раскопки: капитальными гаражами, заборами частных домов, а также близко расположенным оврагом.   

Как отметили в пресс-службе ЛГЭК, эти постройки расположены в охранной зоне водовода диаметром 600 мм.   
3 446
#водоснабжение
1

Комментарии (3)

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stepa

3 минуты назад
по циалковского затопило новую дорогу
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Дейл

сегодня, 16:29
Клада там нет, можете не искать уже!.. Ха-ха-ха...
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Чип

сегодня, 16:19
Плохому танцору яйца мешают, так и ЛГЭКу.
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