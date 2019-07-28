В Липецке полиция ловила скрывшегося с места ДТП водителя

Поймали беглеца во дворах поселка ЛТЗ

Сегодня на кольце у «памятника трактору» произошло ДТП – вазовская «пятерка» врезалась в ГАЗель, но с места происшествия скрылась. В погоню за водителем-беглецом пустились сотрудники ЛТЗ и поймали его во дворе дома №2 по улице Краснознаменной.



По словам сотрудников ДПС, водитель «пятерки», мягко говоря, был не в себе. В таком же состоянии, со слов жильцов дома где произошло задержание, находилась и его супруга, обругавшая полицейских нецензурной бранью.



