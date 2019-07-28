Происшествия

27 минут назад

В Липецке полиция ловила скрывшегося с места ДТП водителя

3 381
#дтп #погоня
В Липецке полиция ловила скрывшегося с места ДТП водителя

Поймали беглеца во дворах поселка ЛТЗ

Сегодня на кольце у «памятника трактору» произошло ДТП – вазовская «пятерка» врезалась в ГАЗель, но с места происшествия скрылась. В погоню за водителем-беглецом пустились сотрудники ЛТЗ и поймали его во дворе дома №2 по улице Краснознаменной.

По словам сотрудников ДПС, водитель «пятерки», мягко говоря, был не в себе. В таком же состоянии, со слов жильцов дома где произошло задержание, находилась и его супруга, обругавшая полицейских нецензурной бранью.

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#дтп #погоня

Комментарии (3)

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огород48 жжет

4 минуты назад
В погоню за водителем-беглецом пустились сотрудники ЛТЗ.
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празник

6 минут назад
Седни у ровных пацанчигов
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Понослоник

14 минут назад
На животворящий гаишный жезл.
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