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Схему движения автобуса №324 изменит реконструкция проспекта Победы

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#транспорт
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Схему движения автобуса №324 изменит реконструкция проспекта Победы
Как сообщают в департаменте транспорта, для улучшения транспортного обслуживания района, прилегающего к улице Буденного, в период реконструкции участка проспекта Победы от площади Кольцевой до монумента «Танк» движение автобусов муниципального маршрута № 324 «Автовокзал – Чаплыгинское шоссе» будет осуществляться по схеме «… - ул. Катукова – ул. Стаханова – пр. 60 лет СССР». Начальным пунктом маршрута временно определен остановочный пункт «21 микрорайон» (пр. 60 лет СССР).


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#транспорт
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Комментарии (3)

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123

19 минут назад
когда у нас будет ходить №24а? мне вот интересно 4-тый троллейбус убрали а на автобусном интревалы хрен знает какие продлили а автобусов сделали на линии меньше чем раньше было.
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НЕДОВОЛЬНЫЙ

32 минуты назад
С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДУ ЗАКРЫТИЕ ДАННОГО МАРШРУТА ПУСТЬ СДЕЛАЮТ №24 ПО БОЛЬШЕ ЛУЧШЕ В БУКВАЛЬНОМ СМЫСЛЕ НЕ ДОЖДАТЬСЯ 24-ТЫЕ КАК ПРИЗРАКИ ЗАТО НА 27-МОМ ГОРА АВТОБУСОВ ЗАЧАСТУЮ ПОЛУПУСТЫЕ ТАК КАК ДНЕМ И №315 И №308К И №352 БЕЗУПРЕЧНО ХОДЯТ ПО МНЕЬШЕ НУЖНО СДЕЛАТЬ 324-ТЫХ БОЛЬШЕ 24-ТЫХ ИЛИ ОТДАТЬ 24-ТЫЕ В РУКИ ПЕРЕВОЗЧИКА №324 ЧТО БЫ ОН С НОРМАЛЬНЫМ ИНТЕРВАЛОМ ОБСЛУЖИВАЛ ДЕЙСТВУЮЩИЙ 24-ТЫЙ
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пешеход

53 минуты назад
посмотрим как проспект реконструируют. если опять в местах пешеходных переходов бордюров натыкают - значит совсем плохи дела в нашей деревне. как кенгуру счкачем чрез них. если бы бояре на месяцок пересели со своих иномарок на велики - осознали бы...как далеки они от народа...
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