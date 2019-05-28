Схему движения автобуса №324 изменит реконструкция проспекта Победы

Как сообщают в департаменте транспорта, для улучшения транспортного обслуживания района, прилегающего к улице Буденного, в период реконструкции участка проспекта Победы от площади Кольцевой до монумента «Танк» движение автобусов муниципального маршрута № 324 «Автовокзал – Чаплыгинское шоссе» будет осуществляться по схеме «… - ул. Катукова – ул. Стаханова – пр. 60 лет СССР». Начальным пунктом маршрута временно определен остановочный пункт «21 микрорайон» (пр. 60 лет СССР).





