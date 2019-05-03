Доброе утро, Липецк!

Сегодня 3 мая 2019 года, Всемирный день свободы печати. У нас сегодня праздник.

Кроме того сегодня Всемирный день солнца. По хорошему, Солнцу можно поклоняться хоть каждый день, потому что без него мы не смогли бы загорать, носить стильные солнцезащитные очки и панамки. А если кроме шуток, то не было бы Солнца – не было бы и нас, вообще. Жидкий азотный океан вокруг замерших вод вместо воздуха, обледеневшая суша – все это абсолютно не способствует зарождению людей на планете.

Поэтому давайте радоваться тому, что у нас есть звезда по имени Солнце и мы все вместе летаем вокруг нее на своей планетке по космосу. Не будь Солнца – не отмечали бы мы сегодня День кондитера. Между прочим, и за изобретение сладостей спасибо солнцу – все сырье для кондитерских изделий изначально поставлялось из жарких, южных стран. Например, какао-бобы, ваниль, или сахарный тростник. Получив в свое распоряжение такое богатство, люди принялись наперегонки изобретать самые замысловатые десерты. В Аргентине долго и терпеливо варили молоко с сахаром, пока не получили дульсе-де-лече (проще говоря, вареную сгущенку). В Индии накатали пончиков из молока и сахара, залили их сиропом с розовыми лепестками и теперь зовут эту сладость «гулабджамун».

Итальянские повара, громко перекликаясь, пекли савоярди, вымачивали в кофе, перекладывали кремом из маскарпоне и подавали, посыпав тертым какао – так придумали «тирамису». Ирландцы были верны себе - добавили в шоколадный торт пива и назвали десерт «Гиннес». Турки, сосредоточившись, превратили халву в клубок пряжи и назвали «пишмание».

Пока французы поливали шоколадом профитроли, в Австрии прослаивали абрикосовым джемом торт с очень запоминающимся названием «Захер». А чтобы никто не обогнал их по изобретательности, австрийцы еще и налепили марципановых фигурок.

Нам кажется, что описание этого всемирного «чемпионата» кондитеров должно знатно разжечь ваш аппетит с утра пораньше.

Музыкальная пауза

Мы вам уже говорили, что сегодня День солнца? Получите, распишитесь. Столько солнечной энергии в клипах редко бывает. От этого подпитываться можно, как от атомной электростанции. А главное – неожиданно. Пришел драйв, откуда не ждали.

В Липецкой области большая вероятность осадков и гроз, и мы этому даже рады – отобьет охоту у любителей поджигать траву и костры разводить. Растительный мир радуется, животный тоже не возражает. И вообще, у природы нет плохой погоды.

Ветер юго-западный, температура ночью от 3 до 9 градусов тепла, днем - от 13 до 19 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью умеренный, а днем небольшой дождь. Температура ночью от 4 до 6 градусов тепла, днем от 16 до 18 градусов тепла.

Между прочим, год назад в этот день были побиты три температурных рекорда . Жара стояла такая, что любо-дорого.

Липчане попали в число самых счастливых людей

«Самые удовлетворенные жизнью россияне проживают во Владивостоке (87%), Томске (86%), Липецке и Оренбурге (по 85%)», - свидетельствуют результаты исследования Финансового университета при правительстве России, на которые ссылается «Российская газета» .

Мониторинг был проведен в 78 городах России с населением свыше 250 тысяч человек. Данные приведены за первый квартал 2019 года.

А что тут удивительного? Все правильно. Липецк – Жемчужина Черноземья. Просто эта жемчужина еще не покинула организм моллюска, который нарастил на песчинку слои перламутра. Когда-нибудь эта жемчужина выйдет на свет Божий и так засияет, что недовольные жизнью субъекты Федерации станут еще недовольнее.

Стоит упомянуть города с наименьшим уровнем удовлетворенности жизнью, согласно результатам опроса. Это Владикавказ, Хабаровск, Воронеж, Петрозаводск и Ярославль. В этих населенных пунктах, видимо, с перламутром совсем плохо.

Итак, с продолжением майских праздников тебя, Липецк! Приходи на страницы портала GOROD48, да и оставайся. С нами весело.