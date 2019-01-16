Липчанин выманил у москвички 894 000 рублей и прокутил их с девушками по ресторанам

24-летний парень устроил себе красивую жизнь за чужой счет.

Советский районный суд Липецка вынес приговор 24-летнему безработному парню, уроженцу села Маховище Липецкого района. Молодой человек обеспечивал себе жизнь на широкую ногу хищениями и мошенничеством. Еще до приговора обвиняемый частично признал свою вину.



Установлено, что свой преступный путь молодой человек начал в феврале 2017 года. Его замысел был прост — брать в аренду автомобиль средней ценовой категории и закладывать их в скупку. Так парень похитил «Приору», он сдал ее в залог за 35 000 рублей, и «Шевроле Круз», за который дали 100 000 рублей. Эти деньги липчанин пустил на оплату своих долгов и развлечения.



На этом парень не остановился; наоборот, его аппетиты только выросли. Липчанин решился обмануть свою тётю. Он позвонил ей 18 октября 2017 с просьбой собрать деньги, чтобы якобы откупиться от полиции, хотя парня никто не задерживал. Он перевела ему 22 500 рублей. Возвращать деньги тёте липчанин и не собирался.



В конце октября 2017 года парень в «секонд-хенде» познакомился с пенсионеркой, приехавшей из Москвы. Молодой человек быстро втерся в доверие и выяснил, что у москвички водятся деньги: семья хочет купить в Липецке квартиру и продать дом в Петушках Владимирской области. Парень предложил помочь женщине создать хорошую кредитную историю и получить все справки для получения займа на покупку жилья. Москвичка передала ему 57 000 рублей, но документов так и не получила. Парень начал кормить знакомую «завтраками», а ее деньги потратил на аренду автомобиля и рестораны.



На этом преступный заработок липчанина на проблемах москвички не ограничился. От женщины он узнал, что у нее много лет назад пропала дочь; сейчас ей должно быть 35 лет. Липчанин пообещал уже потерявшей надежду женщине найти ее дочь. В один из вечеров молодой человек приехал к москвичке и привез ксерокопию фотографии чьего-то паспорта. Женщина узнала на снимке свою дочь. Липчанин сообщил, что та в плену, и за нее надо заплатить 6 млн рублей. Москвичка сказала, что таких денег у нее нет. Тогда сумма выкупа резко сократилась до 1 млн рублей. Москвичка выпотрошила свои пенсионные накопления, заняла у близких и в центрах моментального кредитования. Ей удалось собрать 894 000 рублей. Всю сумму она отдала липчанину. Тот забрал деньги и исчез. Позже он признался, что никаких данных о пропавшей женщине у него нет, а все деньги он спустил на рестораны и девушек.



Суд признал парня виновным по всем статьям обвинения. Путем частичного сложения наказаний ему назначили заключение на четыре года в колонии общего режима. Добытые нечестные путем деньги мужчине придется вернуть. Приговор вступил в законную силу.