Песков рассказал о зарплате и пенсии Путина

Размер военной пенсии Песков не уточнил, пояснив, что не обладает этой информацией. Он также напомнил, что уровень зарплаты президента и премьер-министра устанавливается президентским указом. Кроме того, представитель Кремля рассказал, как часто Путин пользуется наличными.





По словам представителя Кремля, когда ввели первые санкции, в США почему-то "посчитали, что главные виновники присоединения Крыма к РФ - это целый ряд наших компаний", включая банк "Россия". Он отметил, что тогда глава государства и принял решение перечислять на карту этого банка военную пенсию и зарплату.



Размер пенсии президента представитель Кремля не назвал.



Песков также рассказал, что президент нечасто пользуется наличными деньгами. По его словам, это случается 1-2 раза в году. Например, когда он, "катается на горных лыжах и заходит в горное кафе", в котором для оплаты нужны наличные деньги. Президент России Владимир Путин получает зарплату и военную пенсию на карту банка "Россия", который был внесен в 2014 году в санкционный список США после присоединения Крыма к России. Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил в интервью газете "Аргументы и факты" , которое было опубликовано 15 января.По словам представителя Кремля, когда ввели первые санкции, в США почему-то "посчитали, что главные виновники присоединения Крыма к РФ - это целый ряд наших компаний", включая банк "Россия". Он отметил, что тогда глава государства и принял решение перечислять на карту этого банка военную пенсию и зарплату.Размер пенсии президента представитель Кремля не назвал.Песков также рассказал, что президент нечасто пользуется наличными деньгами. По его словам, это случается 1-2 раза в году. Например, когда он, "катается на горных лыжах и заходит в горное кафе", в котором для оплаты нужны наличные деньги.