сегодня, 12:50
Песков рассказал о зарплате и пенсии Путина
Размер военной пенсии Песков не уточнил, пояснив, что не обладает этой информацией. Он также напомнил, что уровень зарплаты президента и премьер-министра устанавливается президентским указом. Кроме того, представитель Кремля рассказал, как часто Путин пользуется наличными.
По словам представителя Кремля, когда ввели первые санкции, в США почему-то "посчитали, что главные виновники присоединения Крыма к РФ - это целый ряд наших компаний", включая банк "Россия". Он отметил, что тогда глава государства и принял решение перечислять на карту этого банка военную пенсию и зарплату.
Размер пенсии президента представитель Кремля не назвал.
Песков также рассказал, что президент нечасто пользуется наличными деньгами. По его словам, это случается 1-2 раза в году. Например, когда он, "катается на горных лыжах и заходит в горное кафе", в котором для оплаты нужны наличные деньги.