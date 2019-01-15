В России

сегодня, 12:50

Песков рассказал о зарплате и пенсии Путина

192
#Песков #Путин #пенсия
Песков рассказал о зарплате и пенсии Путина

Размер военной пенсии Песков не уточнил, пояснив, что не обладает этой информацией. Он также напомнил, что уровень зарплаты президента и премьер-министра устанавливается президентским указом. Кроме того, представитель Кремля рассказал, как часто Путин пользуется наличными.

Президент России Владимир Путин получает зарплату и военную пенсию на карту банка "Россия", который был внесен в 2014 году в санкционный список США после присоединения Крыма к России. Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил в интервью газете "Аргументы и факты", которое было опубликовано 15 января.

По словам представителя Кремля, когда ввели первые санкции, в США почему-то "посчитали, что главные виновники присоединения Крыма к РФ - это целый ряд наших компаний", включая банк "Россия". Он отметил, что тогда глава государства и принял решение перечислять на карту этого банка военную пенсию и зарплату.

Размер пенсии президента представитель Кремля не назвал.

Песков также рассказал, что президент нечасто пользуется наличными деньгами. По его словам, это случается 1-2 раза в году. Например, когда он, "катается на горных лыжах и заходит в горное кафе", в котором для оплаты нужны наличные деньги.
192
#Песков #Путин #пенсия

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

#мошенничество
Эксперты рассказали о резком росте числа интернет-мошенников

сегодня, 11:34

В России
Долги потенциальных банкротов в России достигли рекордных 39,61 млрд рублей
#долги #кредиты #банкротство
Долги потенциальных банкротов в России достигли рекордных 39,61 млрд рублей

сегодня, 11:30

В России
Назван лучший по качеству жизни российский город
#Лучший город
Назван лучший по качеству жизни российский город

сегодня, 11:02

В России
В Москве три станции метро закрыли из-за подтопления
В Москве три станции метро закрыли из-за подтопления

сегодня, 10:57

В России
Количество жертв взрыва дома в Ростовской области увеличилось до двух человек
#Взрыв в Ростовской области
Количество жертв взрыва дома в Ростовской области увеличилось до двух человек

сегодня, 10:35

В России
Фотография яйца побила рекорд по лайкам в Instagram
1
Фотография яйца побила рекорд по лайкам в Instagram

вчера, 17:30

В России