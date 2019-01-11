В Липецкую область приходит потепление

В ближайшие трое суток на погоду в Липецкой области будет влиять сразу череда атмосферных фронтов. Интенсивность осадков уменьшится, небольшой снег будет выпадать лишь периодически.

Температура воздуха станет постепенно повышаться. Среднесуточные температуры воздуха составят: 12 и 13 января 8-10 градусов мороза что около климатической нормы, 14 января — 4-5 градусов мороза, что на 4-5 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем местами также пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 8 до 13 градусов мороза, днем от 5 до 10 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура ночью от 10 до 12 градусов мороза, днем составит от 7 до 9 градусов мороза.

День 12 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +6 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1987 году – 31 градусов мороза.