Погода в Липецке

сегодня, 17:26

В Липецкую область приходит потепление

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#потепление
В Липецкую область приходит потепление

В ближайшие трое суток на погоду в Липецкой области будет влиять сразу череда атмосферных фронтов. Интенсивность осадков уменьшится, небольшой снег будет выпадать лишь периодически. 

Температура воздуха станет постепенно повышаться. Среднесуточные температуры воздуха составят: 12 и 13 января 8-10 градусов мороза что около климатической нормы, 14 января — 4-5 градусов мороза, что на 4-5 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем местами также пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 8 до 13 градусов мороза, днем от 5 до 10 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура ночью от 10 до 12 градусов мороза, днем составит от 7 до 9 градусов мороза.

День 12 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +6 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1987 году – 31 градусов мороза.

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#потепление

Комментарии (1)

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Мария

33 минуты назад
Все не равнодушные проголосуйте пожалуйста на http://narodportal.ru/?sort=2 - за (Маршрут №106 (пл.Мира - автостанция Грязи) по новой схеме движения постоянно)
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