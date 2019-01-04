В Липецке горела баня

В 14:30 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о пожаре в бане Липецке, пос. Сырский Рудник, ул. Ю. Смирнова, д.98.



К месту вызова выехали: 1 отделение СПСЧ, ДПД (2 чел.).



В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка бани на площади 10 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается