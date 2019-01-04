Происшествия

39 минут назад

В Липецке горела баня

1 384
#пожар
1
В Липецке горела баня
В 14:30  в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о пожаре в  бане  Липецке, пос. Сырский Рудник, ул. Ю. Смирнова, д.98.

К месту вызова выехали: 1 отделение СПСЧ, ДПД (2 чел.).

В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка бани  на площади 10 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается
1 384
#пожар
1

Комментарии (1)

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СССР

6 минут назад
Это из-за девок,ждали долго решили погрется.!!!
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