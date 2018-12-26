Что будет с фондовым рынком в 2019?

Конец года - время подводить итоги и строить новые планы. О том, что происходило на фондовом рынке в уходящем году и куда стоит вложить средства в 2019 году, рассказывают эксперты «Фридом Финанс» .

Любой инвестор, оценивая итоги уходящего года, обязательно вспомнит политические события, резкие взлеты и падения нефтяных цен, не забудет о корпоративных новостях: крупные эмитенты не всегда оправдывали ожидания рынка. Пощекотала нервы и осенняя коррекция на фондовых площадках США.

Специалистов ситуация не пугает. Для анализа глобальных тенденций используются более широкие временные интервалы, а такие оценки говорят о том, что «бычий тренд», который начался на американском фондовом рынке в 2009 году, сохраняется. Что касается 2019 года, то в этот период специалисты «Фридом Финанс» прогнозируют разнонаправленную динамику рынка.

Причин – несколько. Эксперты считают, что американские компании могут снизить свои прибыли после исторических максимумов 2018 года, экономический рост США также имеет тенденцию к замедлению, а политическая обстановка, где определяющими являются взаимоотношения Америки и Китая, пока далека от урегулирования.

Понимать рынок означает видеть доходные торговые идеи при любой его динамике. Начинающим инвесторам сложнее оценить масштаб выбора, но опытные участники рынка достаточно легко оперируют такими скрытыми возможностями.

В качестве примера приведем несколько рекомендаций на 2019 год от аналитиков «Фридом Финанс»», которые были разработаны для клиентов, пользующихся услугой консультационного управления.

Акции Verisk Analytics. Компания занимается анализом потенциальных рисков для страховых компаний. Дополнительные возможности роста дает специализация на продуктах, связанных с оценкой возможных убытков и предотвращения киберугроз, с которыми сейчас сталкивается все больше компаний.

Акции Dolby Laboratories. Ожидаемый прирост капитализации известного американского производителя звуковых систем связан с планами усилить позиции в мобильной отрасли, а также возможного расширения сотрудничества с Apple.

Стоит присмотреться к компании Sunrun, которая специализируется на монтаже и обслуживании солнечных панелей. Интерес к сфере альтернативной энергетики только растет, это технологии будущего.

Из реализовавшихся рекомендаций прошлых лет – акции платежной системы PayPal, выросшие за год, к ноябрю 2017 года, на 15,5%. Или же бумаги производителя медицинских хирургических роботов Intuitive Surgical, которые к закрытию рекомендации через два месяца выросли на 14,4%, а сейчас стоят $491 за бумагу, добавив к цене начала года еще $58.

Отбор проектов для инвестирования – непростая задача, особенно когда нет возможности полностью погрузиться в процесс. В рамках специализированных тарифов «Фридом Финанс» предоставляет личного консультанта, который предложит клиенту качественные инвестиционные идеи и подскажет, как избежать ошибок. Рекомендации о покупке разработаны на основании уникальной аналитической системы, созданной в инвестиционной компании. Решение о покупке принимается клиентом самостоятельно.

Узнать больше о возможностях фондового рынка и самых перспективных инвестиционных идеях вы можете в филиале ИК «Фридом Финанс» по адресу ул. Гагарина, д. 33. Тел.: +7 (4742) 501-000

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Дисклеймер*

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