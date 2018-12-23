сегодня, 17:57
Ельчанин перевел крупную сумму телефонным мошенникам
Аферисты использовали «обкатанный» много раз сценарий
Жителю поселка Солидарность Елецкого района позвонил неизвестный, представился полицейским и сообщил, что его сын попал в ДТП. Далее по знакомой мошеннической схеме – чтобы не заводить уголовного дела с лишением водительских прав, нужно было перевести некую сумму денег.
Ельчанин купился на известную уловку и перевел 175 тысяч на указные реквизиты.
Сейчас мошенников ищет полиция.
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яяя
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Это россия детка
Нонка
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Колхозан
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