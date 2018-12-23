Происшествия

сегодня, 17:57

Ельчанин перевел крупную сумму телефонным мошенникам

8 1424
#мошенничество
1
Ельчанин перевел крупную сумму телефонным мошенникам

Аферисты использовали «обкатанный» много раз сценарий

Жителю поселка Солидарность Елецкого района позвонил неизвестный, представился полицейским и сообщил, что его сын попал в ДТП. Далее по знакомой мошеннической схеме – чтобы не заводить уголовного дела с лишением водительских прав, нужно было перевести некую сумму денег.

Ельчанин купился на известную уловку и перевел 175 тысяч на указные реквизиты.

Сейчас мошенников ищет полиция.

8 1424
#мошенничество
1

Комментарии (8)

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!?!

3 минуты назад
., !?! конечно отпустили он не виноват
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яяя

33 минуты назад
ну если в голове какашки, что поделаешь.
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.

36 минут назад
а что с сыном опустили?
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Это россия детка

37 минут назад
Привлечь за попытку дать взятку должностному личу. И ни какой он не пострадавший, а преступник
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Нонка

37 минут назад
Ну что ж властям вопрос -а что ИГИЛ ? Нет ни сил ни возможности защитить своих граждан от скотобаз зоновских наркоманов и цыганчи !
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гость

53 минуты назад
Колхозан, ты и правда колхозан тупорылый!Сам то понял что написал дурень?
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Колхозан

58 минут назад
Хотел купить закон, а наказал сам себя! Надо жить честно: наворочал дела - ответь по закону, а не за бабками в карман тянись... Надо ещё уголовное дело на этого потерпевшего завести, как за подкуп полицейского, а не искать его деньги!!!
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Гость

сегодня, 18:21
Ага, найдут...ждите ...
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