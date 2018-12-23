Ельчанин перевел крупную сумму телефонным мошенникам

Аферисты использовали «обкатанный» много раз сценарий

Жителю поселка Солидарность Елецкого района позвонил неизвестный, представился полицейским и сообщил, что его сын попал в ДТП. Далее по знакомой мошеннической схеме – чтобы не заводить уголовного дела с лишением водительских прав, нужно было перевести некую сумму денег.

Ельчанин купился на известную уловку и перевел 175 тысяч на указные реквизиты.

Сейчас мошенников ищет полиция.