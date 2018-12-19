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сегодня, 09:31

На Олега Королева повесили орден Александра Невского

34 1537
#Олег Королев
На Олега Королева повесили орден Александра Невского

За особые личные заслуги перед Отечеством.

Вчера бывшему губернатору Липецкой области Олегу Королеву вручили орден Александра Невского.

В положении о награде сказано, что орденом Александра Невского награждаются граждане РФ, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги, а также граждане Российской Федерации за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности. Могут быть награждены этим знаком отличия граждане РФ, если у них есть общий стаж государственной службы не менее 20 лет. И еще если этот человек уже был награжден какими-то государственными наградами.

Олег Королев подходит под эти критерии, ведь он был первым лицом региона как раз 20 лет. А теперь он - сенатор. И, как сообщал GOROD48, недавно стал членом Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Также у экс-губернатора - два ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени и орден Дружбы.

Есть у Олега Королева награды от службы судебных приставов (медаль «За заслуги»), от МЧС (памятная медаль «365 лет Пожарной охране»), от строителей (орден «Строительная слава»), от РПЦ (орден преподобного Серафима Саровского 2 степени и медаль «В память 100-летия восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви»). Награжден Олег Королев детским омбудсменом Павлом Астаховым и почетной медалью «За заслуги в деле защиты детей России». Олег Королев - почетный гражданин Липецка и Липецкой области.
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#Олег Королев

Комментарии (34)

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Олег

4 минуты назад
У Виктора Будякова - шизофрения .Не обижайтесь на больного !
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Вася

7 минут назад
Это свидетельство полной деградации путиноидного режима. Просто днище.
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Елена Р.

7 минут назад
На него нужно повесить недострои в Европейском. А самого жопой на кол посадить.
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Хо Ши Мин

8 минут назад
ВИКТОР БУДЯКОВ, Ну при чём здесь коммунисты и едросовский отщепенец Королёв ? Закусывать надо !
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Л. Г.

17 минут назад
Этому УРОДУ - орден ??????? С ума сошли !!!!!!!
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Горожанин

21 минуту назад
Давайте всем гражданам вручим, кто пашет на благо нашей необьятной
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ВИКТОР БУДЯКОВ

22 минуты назад
Олег Петрович один из крупнейших ученых Планеты Земля, он доктор Наук и орден - это только самая малость того, что он достоин. Когда он умрет, его похоронят у Кремлевской Стены рядом с Лениным и Берией. Слава СССР ! Коммунисты - вперед !
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бабай

22 минуты назад
седалище от толчка- вот его орден
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Орденопросец

23 минуты назад
Даже страшно себе представить, как жила бы Россия без этого "выдающегося" деятеля всех времен и народов! Второго такого свистуна и сказочника и правда найти тяжело.
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Чебуратор

24 минуты назад
Ослиный член на лоб ему прилепить
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