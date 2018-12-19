На Олега Королева повесили орден Александра Невского

За особые личные заслуги перед Отечеством.

Вчера бывшему губернатору Липецкой области Олегу Королеву вручили орден Александра Невского.



В положении о награде сказано, что орденом Александра Невского награждаются граждане РФ, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги, а также граждане Российской Федерации за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности. Могут быть награждены этим знаком отличия граждане РФ, если у них есть общий стаж государственной службы не менее 20 лет. И еще если этот человек уже был награжден какими-то государственными наградами.



Олег Королев подходит под эти критерии, ведь он был первым лицом региона как раз 20 лет. А теперь он - сенатор. И, как сообщал GOROD48, недавно стал членом Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Также у экс-губернатора - два ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени и орден Дружбы.



Есть у Олега Королева награды от службы судебных приставов (медаль «За заслуги»), от МЧС (памятная медаль «365 лет Пожарной охране»), от строителей (орден «Строительная слава»), от РПЦ (орден преподобного Серафима Саровского 2 степени и медаль «В память 100-летия восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви»). Награжден Олег Королев детским омбудсменом Павлом Астаховым и почетной медалью «За заслуги в деле защиты детей России». Олег Королев - почетный гражданин Липецка и Липецкой области.

