Общество
сегодня, 15:59
На последней неделе декабря все дороги Липецка отдадут на торги
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Подрядчики освоения миллиарда рублей определятся в январе.
Сегодня на оперативном совещании в мэрии выяснилось, что все дороги Липецка, которые попадут в ремонт в следующем году (кроме проспекта Победы), уже выставлены на торги. И уже в январе станут известны подрядчики, которые будут осваивать бюджетный миллиард. Так рано предварительная работа по благоустройству ещё в мэрии не выполняли.
Единственный объект, который еще не выставлен на торги, - проспект Победы. Главный архитектор Липецка Татьяна Азова сообщила причину задержки: множество замечаний к проекту. Все они уже учтены, и на торги после проведения экспертизы проекта проспект Победы УГС Липецка вытавит в феврале.
Таким образом, ремонты дорог в Липецке при благоприятных погодных условиях могут начаться уже в марте.
Единственный объект, который еще не выставлен на торги, - проспект Победы. Главный архитектор Липецка Татьяна Азова сообщила причину задержки: множество замечаний к проекту. Все они уже учтены, и на торги после проведения экспертизы проекта проспект Победы УГС Липецка вытавит в феврале.
Таким образом, ремонты дорог в Липецке при благоприятных погодных условиях могут начаться уже в марте.
3 1506
Mikl
Петрович
Мер