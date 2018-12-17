На последней неделе декабря все дороги Липецка отдадут на торги

Подрядчики освоения миллиарда рублей определятся в январе.

Сегодня на оперативном совещании в мэрии выяснилось, что все дороги Липецка, которые попадут в ремонт в следующем году (кроме проспекта Победы), уже выставлены на торги. И уже в январе станут известны подрядчики, которые будут осваивать бюджетный миллиард. Так рано предварительная работа по благоустройству ещё в мэрии не выполняли.



Единственный объект, который еще не выставлен на торги, - проспект Победы. Главный архитектор Липецка Татьяна Азова сообщила причину задержки: множество замечаний к проекту. Все они уже учтены, и на торги после проведения экспертизы проекта проспект Победы УГС Липецка вытавит в феврале.



Таким образом, ремонты дорог в Липецке при благоприятных погодных условиях могут начаться уже в марте.





