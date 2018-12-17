Общество

сегодня, 15:59

На последней неделе декабря все дороги Липецка отдадут на торги

3 1506
#Благоустройство
1
На последней неделе декабря все дороги Липецка отдадут на торги

Подрядчики освоения миллиарда рублей определятся в январе.

Сегодня на оперативном совещании в мэрии выяснилось, что все дороги Липецка, которые попадут в ремонт в следующем году (кроме проспекта Победы), уже выставлены на торги. И уже в январе станут известны подрядчики, которые будут осваивать бюджетный миллиард. Так рано предварительная работа по благоустройству ещё в мэрии не выполняли.

Единственный объект, который еще не выставлен на торги, - проспект Победы. Главный архитектор Липецка Татьяна Азова сообщила причину задержки: множество замечаний к проекту. Все они уже учтены, и на торги после проведения экспертизы проекта проспект Победы УГС Липецка вытавит в феврале. 

Таким образом, ремонты дорог в Липецке при благоприятных погодных условиях могут начаться уже в марте.


3 1506
#Благоустройство
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Mikl

сегодня, 17:32
"Закатают в асфальт"
ответить

Петрович

сегодня, 17:13
Антикоррупционную экспертизу этих проектов провели?
ответить

Мер

сегодня, 16:50
Все выиграет Востриков. А потом наймет армянстрой. Ну а далее по отработанной схеме.
ответить

Еще в рубрике

Николай Борцов: «Это ложь!»
#гражданство
15
Николай Борцов: «Это ложь!»

сегодня, 18:17

Общество
Липчане потратили на продукты на 5% больше
#торговля
19
Липчане потратили на продукты на 5% больше

сегодня, 17:57

Общество
Липецкие полицейские поставили крепкий заслон преступности
#преступность
12
Липецкие полицейские поставили крепкий заслон преступности

сегодня, 17:38

Общество
Внешнеторговый оборот Липецкой области увеличился за счет экспорта
#экспорт #импорт
Внешнеторговый оборот Липецкой области увеличился за счет экспорта

сегодня, 17:03

Общество
22 декабря в Липецке пройдёт предновогодняя ярмарка
#Торговля
4
22 декабря в Липецке пройдёт предновогодняя ярмарка

сегодня, 16:16

Общество
Грипп наступает медленно, но верно
#Грипп #ОРВИ
1
Грипп наступает медленно, но верно

сегодня, 15:32

Общество