Калил Вилсон исполнит в Липецке рождественские хиты США

В Липецке джазовый певец даст концерт "Ёлка по-американски".

Звезда американского джаза, гениальный вокалист Калил Вилсон из Сан-Франциско вместе с джазовым квартетом Константина Хазановича (Санкт-Петербург) отправился в большие гастроли по России. Он исполнит новогодне-рождественскую джазовую классику из легендарных бродвейских мюзиклов и всеми любимых голливудских фильмов.

Jingle Bells, Have Yourself a Merry Little Christmas и другие композиции, ставшие визитной карточкой рождества в США, прозвучат на сцене концертного зала "Унион" в понедельник.

Калил Вилсон – один из самых ярких молодых джазовых вокалистов нашего времени. Его мощный, но в то же время чрезвычайно гибкий и богатый нюансами, голос позволяет ему чувствовать себя одинаково комфортно во многих стилях – от традиционного джаза до соула и академической музыки, сообщает Культура.рф.

Фото: www.culture.ru