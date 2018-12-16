Культура

44 минуты назад

Калил Вилсон исполнит в Липецке рождественские хиты США

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#концерт
Калил Вилсон исполнит в Липецке рождественские хиты США

В Липецке джазовый певец даст концерт "Ёлка по-американски". 

Звезда американского джаза, гениальный вокалист Калил Вилсон из Сан-Франциско вместе с джазовым квартетом Константина Хазановича (Санкт-Петербург) отправился в большие гастроли по России. Он исполнит новогодне-рождественскую джазовую классику из легендарных бродвейских мюзиклов и всеми любимых голливудских фильмов.

Jingle Bells, Have Yourself a Merry Little Christmas и другие композиции, ставшие визитной карточкой рождества в США, прозвучат на сцене концертного зала "Унион" в понедельник.

Калил Вилсон – один из самых ярких молодых джазовых вокалистов нашего времени. Его мощный, но в то же время чрезвычайно гибкий и богатый нюансами, голос позволяет ему чувствовать себя одинаково комфортно во многих стилях – от традиционного джаза до соула и академической музыки, сообщает Культура.рф.

Фото: www.culture.ru

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#концерт

Комментарии (1)

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Круто

15 минут назад
А когда в малых городах,деревнях и сёлах жители услышат и увидят представителей высшей культуры и искусства,не по телевизору ? А то одной попсой и шансоном завалили все ДК,ну ещё хором пенсионеров -любителей народной песни и плясок.
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