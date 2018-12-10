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сегодня, 12:01
Чемпионка погибла в ванной из-за мобильного телефона
Аппарат упал в воду.
Чемпионка России женском панкратионе Ирина Рыбникова погибла от удара током в гостинице Братска, сообщают «Вести». Спортсменка разговаривала по мобильному, подключенному к электросети, в ванной и уронила трубку в воду.
Трагедия произошла еще 8 декабря. По словам главы Ангарского отделения Федерации панкратиона Абдулатипа Казбекова, девушка случайно уронила телефон во время разговора. Он также сообщил, что в федерации планируют рассмотреть вопрос помощи ее родственникам, пишут «Известия».
Всего два месяца назад 15-летняя спортсменка победила на первенстве России по панкратиону и в дальнейшем должна была дебютировать в национальной команде по этому виду спорта на международном уровне.
Трагедия произошла еще 8 декабря. По словам главы Ангарского отделения Федерации панкратиона Абдулатипа Казбекова, девушка случайно уронила телефон во время разговора. Он также сообщил, что в федерации планируют рассмотреть вопрос помощи ее родственникам, пишут «Известия».
Всего два месяца назад 15-летняя спортсменка победила на первенстве России по панкратиону и в дальнейшем должна была дебютировать в национальной команде по этому виду спорта на международном уровне.