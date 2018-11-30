В Липецке открывается сезон массовых катаний на коньках

Уже сегодня у липчан появится возможность открыть ледовый сезон.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, в 17.00 первых посетителей примет ледовый каток на базе спортивного комплекса «Сокол» (ул. Ушинского, 5). В субботу и в воскресенье он начнет свою работу с 14.00.



Готовится к открытию каток на базе спортивного комплекса «Липецкий металлург» (ул. Адмирала Макарова, 1 в), в субботу начнут работать две хоккейные коробки - для взрослых и отдельно для детей. В воскресенье откроется каток на стадионе. Ледовая площадка будет доступна для всех желающих с 10.00 до 23.00.



Каток с пунктом проката, расположенный на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Пламя» (ул. Ильича, 31) будет открыт для посетителей с 3 декабря. Режим работы - с 13.00 до 21.00.



Согласно графику подготовки к зимнему сезону муниципальное учреждение «Спортивный город» сегодня проводит заливку катков по адресам: ул. Космонавтов, 6, ул. Циолковского, 37/2, ул. 50 лет НЛМК, ул. 60 лет СССР, 6. Руководство учреждения убедительно просит липчан соблюдать чистоту и порядок на спортивных объектах и бережно относиться к муниципальному имуществу.



В жилом микрорайоне «Силикатный» городской детско-юношеский центр «Спортивный» проводит заливку хоккейной коробки по ул. Архангельская, 20.



Также работают крытые ледовые площадки спортивных комплексов «Звездный» и «Ледовый». В выходные дни здесь организованы сеансы семейного катания на коньках по льготным ценам.



В этом зимнем сезоне для любителей активного отдыха в городе Липецке будет подготовлено 10 катков, 26 хоккейных коробок и 7 лыжных трасс.





