сегодня, 11:18
46-летний липчанин изрезал канцелярским ножом мужчину за замечание о грязи
В Липецке конфликт в гаражном кооперативе закончился уголовным делом о покушении на убийство
Следственным отделом по Советскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство.
Вину в совершении преступления подозреваемый не стал отрицать и дал признательные показания. На время предварительного следствия ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего, сбора и фиксации доказательств. Назначен ряд судебных экспертиз, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
Гость
Обожрутся гавна
Сажалруснюнабутылкин
#
48
Павел
Отчепушитель
ххх