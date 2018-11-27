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46-летний липчанин изрезал канцелярским ножом мужчину за замечание о грязи

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#поножовщина
46-летний липчанин изрезал канцелярским ножом мужчину за замечание о грязи

В Липецке конфликт в гаражном кооперативе закончился уголовным делом о покушении на убийство
Следственным отделом по Советскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство.

По данным следствия, вечером 19 октября у бокса гаражно-строительного кооператива в Липецке между двумя собственниками гаражей произошел конфликт. Липчанин сделал соседу замечание из-за того, что тот при обслуживании своего автомобиля оставил грязь у его ворот. На слова липчанина агрессивно отреагировал находившийся в состоянии алкогольного опьянения знакомый соседа. В ходе конфликта он спровоцировал драку и канцелярским ножом нанес липчанину не менее трех ударов по лицу, шее и грудной клетке. Умысел на причинение смерти потерпевшему им не был доведен до конца по независящим от него обстоятельствам, так как его противоправные действия пресекли соседи. 47-летнему потерпевшему своевременно была оказана медицинская помощь, благодаря которой его жизнь и здоровье вне опасности.

Вину в совершении преступления подозреваемый не стал отрицать и дал признательные показания. На время предварительного следствия ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего, сбора и фиксации доказательств. Назначен ряд судебных экспертиз, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
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#поножовщина

Комментарии (8)

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Гость

9 минут назад
А Мамаев с Кокорин за драку сидят в СИЗО а здесь с ножом и на свободу. Нормально чё по-липецки
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Обожрутся гавна

15 минут назад
С красного и бледного и закусывают с гавносетей вот и результат
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Сажалруснюнабутылкин

17 минут назад
посадить его на бутылку
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#

20 минут назад
Отчепушитель, когда же тебе твой же язык в твою задницу засунут?!
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48

21 минуту назад
Замечания тоже можно по разному делать и конечно же не пьяному человеку. А вообще очень много буйных развелось.
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Павел

32 минуты назад
Какая подписка? Совсем что-ли менты с ума сошли? Нападение с ножевыми. Может его ещё домой подвезли? Суки.
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Отчепушитель

47 минут назад
петушили уже синюю хваль? не затягивайте, эти гаражные бухарики уже достали! надо каждому гараж засшебуршить
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ххх

53 минуты назад
зачем было шкурку портить,могли бы мирно совокупиться в гараже и вместе вынести мусор.
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