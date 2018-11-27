46-летний липчанин изрезал канцелярским ножом мужчину за замечание о грязи

В Липецке конфликт в гаражном кооперативе закончился уголовным делом о покушении на убийство

Следственным отделом по Советскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство.

По данным следствия, вечером 19 октября у бокса гаражно-строительного кооператива в Липецке между двумя собственниками гаражей произошел конфликт. Липчанин сделал соседу замечание из-за того, что тот при обслуживании своего автомобиля оставил грязь у его ворот. На слова липчанина агрессивно отреагировал находившийся в состоянии алкогольного опьянения знакомый соседа. В ходе конфликта он спровоцировал драку и канцелярским ножом нанес липчанину не менее трех ударов по лицу, шее и грудной клетке. Умысел на причинение смерти потерпевшему им не был доведен до конца по независящим от него обстоятельствам, так как его противоправные действия пресекли соседи. 47-летнему потерпевшему своевременно была оказана медицинская помощь, благодаря которой его жизнь и здоровье вне опасности.



Вину в совершении преступления подозреваемый не стал отрицать и дал признательные показания. На время предварительного следствия ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего, сбора и фиксации доказательств. Назначен ряд судебных экспертиз, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

