Общество

58 минут назад

Из липецких семей изъяли пятеро детей

6 744
#семья #дети
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Из липецких семей изъяли пятеро детей

Рабочая группа обсудила сложившуюся практику.

С начала 2018 года из трех семей в Липецкой области было изъято 5 детей. все дети забирались из семьи по ст. 77 Семейного кодекса РФ В случае, когда ограниченные в правах родители не принимают мер к изменению опасной для ребенка ситуации, органы опеки и попечительства подают исковые заявления в суд на лишение родительских прав.

Как сообщает аппарат уполномоченного по правам ребенка в регионе, четверо являются жителями Ельца и один ребенок – из Грязинского района. При этом все несовершеннолетние проживали в неполной, а трое – еще и в многодетной семье. Из них – один ребенок был возвращен родителям, так как ситуация в семье стабилизировалась, а 4 – переданы в замещающую семью.

По информации органов опеки и попечительства, за 11 месяцев 2018 года 9 детей в возрасте от 0 до 4 лет помещены в учреждения социальной защиты населения по актам беспризорного и безнадзорного несовершеннолетнего, составленным органами внутренних дел.
6 744
#семья #дети
2

Комментарии (6)

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Вика

3 минуты назад
Ох уж эти многодетные! Бедные дети!
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Алексей- Сочи

7 минут назад
Нормальное фото, что вы взъелись на редактора:- неполноценное детство- неполноценным игрушки.
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Русский язык. Учебное пособие. 5 класс.

9 минут назад
Пятерых детей, ёшкин кот. Пятерых. Велик могучий русский языка! Падежов мы не знаем, зато мы, блин, зовёмся журналистами на городесороквосемь. Чтоб вас врачи такие лечили.... ах да, такие же и лечат.
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!

35 минут назад
Мне кажется это вазон, а не ведро.И что за ножки торчат? Крайне неудачная фотография!
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гостье

47 минут назад
К тому, что условия неблагоприятные для детей были. На фото грязные игрушки в грязном ведре. Что оборванцев на фото надо было поставить?!
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Гостья

52 минуты назад
А это фото к чему?
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