Из липецких семей изъяли пятеро детей

Рабочая группа обсудила сложившуюся практику.

С начала 2018 года из трех семей в Липецкой области было изъято 5 детей. все дети забирались из семьи по ст. 77 Семейного кодекса РФ В случае, когда ограниченные в правах родители не принимают мер к изменению опасной для ребенка ситуации, органы опеки и попечительства подают исковые заявления в суд на лишение родительских прав.



Как сообщает аппарат уполномоченного по правам ребенка в регионе, четверо являются жителями Ельца и один ребенок – из Грязинского района. При этом все несовершеннолетние проживали в неполной, а трое – еще и в многодетной семье. Из них – один ребенок был возвращен родителям, так как ситуация в семье стабилизировалась, а 4 – переданы в замещающую семью.



По информации органов опеки и попечительства, за 11 месяцев 2018 года 9 детей в возрасте от 0 до 4 лет помещены в учреждения социальной защиты населения по актам беспризорного и безнадзорного несовершеннолетнего, составленным органами внутренних дел.