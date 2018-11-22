В следующем году на 9,5% вырастут зарплаты бюджетников Липецка

На заседании постоянной комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого городского Совета депутаты в первом чтении рассмотрели проект муниципального бюджета на следующий год и плановый период 2020-21 годов.

Проект бюджета на 2019 год таков: доходы - 10,8 млрд рублей, расходы - 11,1 млрд рублей. Дефицит - 311,7 миллиона.



Собственные доходы мэрии вырастут в следующем году на 300 млн рублей и составят 4,6 млрд рублей. Главным образом, казна пополнится за счет двух налогов - на доходы физических лиц и земельного налога. В совокупности эти два налога пополнят бюджет на 3,1 млрд рублей. Остальная сумма набежит по мелочам - от единого налога на вмененный доход, например, в казну попадет 250 млн рублей, от приобретения патентов самозанятыми гражданами - 34,4 миллиона, от налога на имущество физлиц - 230 миллионов, от арендной платы за землю - 265 миллионов, от платы за негативное воздействие на окружающую среду - 24,7 миллиона…



Говоря о расходах бюджета-2019, председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова сообщила депутатам, что львиная их доля, как обычно, придется на департамент образования - 6,2 млрд рублей или на 8,3% больше, чем ведомство получило в нынешнем году. Департаменту культуры и туризма перепадет 385 млн рублей (+14,4% по сравнению с этим годом), департаменту физической культуры и спорта - 217,7 миллионов (+3,4%). Не повезет, как это стало уже традиционно, департаменту ЖКХ, которому в который раз срежут финансирование. В этот раз - на 21,1%. В итоге ведомству Евгения Лепекина перепадет всего 620 млн рублей. А вот на охрану окружающей среды в кои-то веки подкинули деньжат - мэрия выделила 8,4 млн рублей, или более чем вдвое больше, чем годом ранее. На социальную политику будет направлено на 18,9% средств больше, чем в этом году: 267 миллионов. Прибавку в 3,2% получит финансирование такой статьи расходов как СМИ. В итоге на пиар чиновники потратят 18,2 млн рублей.



Крупные расходы мэрии - дорожное строительство (миллиард рублей), муниципальный общественный транспорт (370 млн рублей), благоустройство общественных пространств (200 млн рублей), ремонт дворов (50 млн рублей), освещение улиц (155,9 млн рублей), развитие гражданского общества (97,7 млн рублей), строительство и содержание кладбищ (53,7 млн рублей).



В следующем году будут финансировать из городского бюджета строительство школы на Манеже, реконструкцию здания ДЮСШ-1, возведение семи помещений под ясельные группы, покупку электробусов. Вместе с тем, в казне не нашли средств на охрану школ, - а на это требуется 75 млн рублей. Если областная администрация не выделит муниципалитету эти средства, то родителям школьников будет предложено и дальше финансировать эти расходы за свой счет («обязаловка», кстати, незаконна).



Мэрия собирается взять в следующем году 950 млн рублей кредитов в коммерческих банках и 200 тысяч рублей - в администрации области на погашение ранее взятых кредитов. Из них 700 миллионов будет отдано назад в банки на погашение ранее полученных кредитов, 250 миллионов - на финансирование дефицита бюджета, а еще 200 миллионов рублей будут привлечены при необходимости из вышестоящих бюджетов в случае возникновения кассовых разрывов между расходами и доходами.



Объем муниципального долга на начало следующего года составит 3,6 млрд рублей, и к концу года, по прогнозу, уменьшиться до 2,7 млрд рублей. Увеличение размера муниципального долга связано, в первую очередь, с направлением значительных средств на погашение имеющихся у мэрии долговых обязательств.



Кстати, прогноз роста зарплаты работников бюджетных организаций на 2019 год - 9,5%. На такую же величину зарплаты бюджетников вырастут в 2020 и 2021 годах. Правда, о том, кто попадет под эту «раздачу», на комиссии не сказали ни слова. Возможно, депутаты, устав от полуторачасового бдения над предыдущими вопросами, просто забыли спросить чиновников о предполагаемом росте зарплат бюджетников. Но этот исправимо при втором и третьем чтениях законопроекта.



На заседании комиссии возник вопрос о том, зачем мэрия тратит более 200 млн рублей на дотации МУП «Липецкпассажиртранс», если оно будет акционировано? Этим поинтересовались депутаты Николай Двугрошев и Юрий Шкляров. Из ответов чиновников следовало, что процесс смены собственности - длительный, и закончится не ранее лета следующего года. И пока вопрос акционирования не решен, то МУП будет возить людей на сады и обслуживать нерентабельные маршруты по муниципальному заданию.



Депутат Николай Быковских поинтересовался судьбой созданного МУП «ЛГЭТ». Почему о нем в проекте бюджета - ни слова?



Ответ на этот вопрос председателя дептранса мэрии Александра Алынина был невнятен. Чиновник сообщил, что в горбюджете на осуществление перевозок пассажиров трамваями предусмотрены 70 млн рублей. А вот концессионер, который инвестировал бы миллиарды в современный скоростной трамвай, пока не нашлось.