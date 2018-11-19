В Липецкой области возможен мокрый снег

В ближайшие трое суток наш регион будет находиться в области повышенного атмосферного давления - небольшие осадки в виде снега и мокрого снега пройдут 20 ноября лишь местами, также не исключен слабый гололёд. Среднесуточные температуры воздуха составят 1-3 градуса мороза, что в пределах климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 ноября в Липецкой области облачно с пояснениями, местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, гололёд, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточной, 4-9 м/сек. Температура ночью составит от 2 до 7 градусов мороза, днём от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.



В Липецке облачно с пояснениями, ночью и утром небольшие снег и мокрый снег, днём без осадков. Температура ночью от 3 до 5 градусов мороза, днём около нуля.

