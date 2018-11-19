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сегодня, 13:10

В Липецкой области возможен мокрый снег

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В Липецкой области возможен мокрый снег

В ближайшие трое суток наш регион будет находиться в области повышенного атмосферного давления - небольшие осадки в виде снега и мокрого снега пройдут 20 ноября лишь местами, также не исключен слабый гололёд. Среднесуточные температуры воздуха составят 1-3 градуса мороза, что в пределах климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 ноября в Липецкой области облачно с пояснениями, местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, гололёд, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточной, 4-9 м/сек. Температура ночью составит от 2 до 7 градусов мороза, днём от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В Липецке облачно с пояснениями, ночью и утром небольшие снег и мокрый снег, днём без осадков. Температура ночью от 3 до 5 градусов мороза, днём около нуля. 
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Комментарии (3)

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Suomi

сегодня, 15:48
вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ----- http://gg.gg/blodoka
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Гоша

сегодня, 14:12
Давай - те сухой!
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777

сегодня, 13:17
фуууууууууууу только не мокрый снег!!!!!!!! лучше пусть постоит морозная пустыня до настоящих снегопадов!!!!!!!!!!
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