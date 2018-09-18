НЛМК помог вдохнуть новую жизнь в городской сквер

Программа «Стальное дерево» помогает волонтерам благоустраивать Липецк

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Скверу на улице Филипченко в 11-ом микрорайоне Липецка уже около полувека. Годы шли, сюда начали приводить маленьких внуков те, кто в своём детстве прыгал здесь через резиночку. Поколения сменяют друг друга, а сквер остаётся также популярен. Но только благоустройство здесь не успевало за временем. До недавних пор.



Утром 14 сентября в сквере на улице Филипченко было шумно - кипела работа, играла бодрая музыка. Здесь началась реализация проекта «Зеленому скверу - зелёный свет». Об обновлении сквера задумались сотрудники городского детско-юношеского центра «Спортивный». Они часто проводят здесь мероприятия и мечтали благоустроить зеленые аллеи. Исполнению мечты помогла волонтерская программа НЛМК «Стальное дерево», которая реализуется при финансовой поддержке социального партнера комбината – благотворительного фонда «Милосердие». С их помощью и начались перемены в жизни старого сквера.



- Все работы мы планируем завершить к концу октября. Сделаем немало! - делится планами директор ДЮЦ «Спортивный» Татьяна Батракова. - Уберём всю сухую листву и мусор, расчистим площадку под установку новых объектов, спилим старые сухие деревья и высадим новые, покрасим лавочки и вазоны, заменим освещение. Это только начало наших планов!



Проект «Зелёному скверу - зелёный свет!» получил грантовую поддержку фонда «Милосердие» в размере 300 000 рублей. За эти деньги привлечена специальная техника для благоустройства, квалифицированные работники коммунальных служб и энергетики, куплены инструментов и краски. В работу по благоустройству сквера включились сотрудники «Спортивного», волонтеры-студенты металлургического института ЛГТУ, а также специалисты из «Зеленхоза», «Липецкгорсвета» и управляющей компании. Вместе работа спорилась. Пока коммунальщики в люльке подъемника освобождали тополь от сухих веток, внизу сотрудники центра сажали молодую ель. Вероятно, уже этой зимой ее в канун Нового года ждет праздничный наряд и хороводы.



- Когда проект будет реализован, новый вид сквера порадует всех. Здесь мы установим оборудования для детской площадки и песочницу, тренажёры для занятий спортом на открытом воздухе, а также специальные, размеченные под игры в шашки и шахматы, столы, которые обязательно будут пользоваться спросом у пенсионеров, - уверена Татьяна Батракова. - Завершённый проект планируем презентовать, как большой спортивный праздник. Есть идея устроить шахматный турнир между учениками профильной спортивной школы и любителями.



Татьяна Батракова и ее коллеги из ДЮЦ «Спортивный» не намерены останавливаться на одном сквере. В городе несколько площадок, где специалисты центра занимаются с липчанами спортом и развивают двигательную активность детей. Далеко не все из них благоустроены, так что ДЮЦ «Спортивный» намерен использовать опыт обновления сквера в 11-ом микрорайоне по всему Липецку. Таким образом, будут достигнуты две цели - город станет краше, а его жители - здоровее.



Реализовывать общественно значимые инициативы в рамках программы НЛМК «Стальное дерево» помогает фонд «Милосердие». Сама программа стартовала в Липецке прошлом году. Соискателем его грантов может стать любой липчанин. Инициативу проверят эксперты, они же помогут ее автору грамотно выполнить менеджмент проекта. Лучшие проекты получают гранты до 300 000 рублей.



В 2018 году программа расширила круг поддерживаемых идей и географию работы. Благодаря «Стальному дереву» в Липецкой области и Алтайском крае недавно начались работы по сооружению трассы байк-парка, возрождению родника, ремонту хоккейной коробки и дома ветеранов.