В Сети завидуют зарплате липецких медиков

А местные врачи все негодуют.

В популярной группе социальной сети «Вконтакте» активно обсуждают пост автора из Липецка. Липецкий медик решил поделиться печалью: его зарплата в 30 100 рублей аналогична доходу санитара. Впрочем, сочувственных отзывов фельдшера из Липецка получил мало — зарплате нашего земляка в Сети завидуют.- Хочу в Липецк. Работая врачом получил 19 000 рублей. О премии молчу, её нет уже много лет. Пенза, - указывает Виктор.- Охренеть суммы. У нас фельдшерам на 30000 рублей нужно через сутки работать, - делится Артур.- Какие у вас цифры красивые… Наша зарплата за декабрь — 9 300. Это со ставкой 6 700. И никаких премий мы не видим, - пишет Надежда.По данным Росстата, средняя зарплата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) образование или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги в организациях государственной и муниципальной форм собственности, за январь-сентябрь составила 35 463 рублей. При этом средняя зарплата среднего медицинского (фармацевтического) персонала в организациях государственной и муниципальной форм собственности составила 19 701 рублей, младшего медперсонала — всего 12 724 рубля.Напомним, ранее стало известно, что в бюджете Липецкой области заложены намерения поднять зарплату медикам на 26%. А в 2012 году в управлении здравоохранения Липецкой области делали прогнозы о том, что наши медики к 2017 году станут получать около 60 000 рублей.