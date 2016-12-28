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НовостиОбщество

В Сети завидуют зарплате липецких медиков

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28 декабря 2016 г., 11:14
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В Сети завидуют зарплате липецких медиков

А местные врачи все негодуют.

В популярной группе социальной сети «Вконтакте» активно обсуждают пост автора из Липецка. Липецкий медик решил поделиться печалью: его зарплата в 30 100 рублей аналогична доходу санитара. Впрочем, сочувственных отзывов фельдшера из Липецка получил мало — зарплате нашего земляка в Сети завидуют.



  - Хочу в Липецк. Работая врачом получил 19 000 рублей. О премии молчу, её нет уже много лет. Пенза, - указывает Виктор.

- Охренеть суммы. У нас фельдшерам на 30000 рублей нужно через сутки работать, - делится Артур.

- Какие у вас цифры красивые… Наша зарплата за декабрь — 9 300. Это со ставкой 6 700. И никаких премий мы не видим, - пишет Надежда.

По данным Росстата, средняя зарплата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) образование или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги в организациях государственной и муниципальной форм собственности, за январь-сентябрь составила 35 463 рублей. При этом средняя зарплата среднего медицинского (фармацевтического) персонала в организациях государственной и муниципальной форм собственности составила 19 701 рублей, младшего медперсонала — всего 12 724 рубля.

Напомним, ранее стало известно, что в бюджете Липецкой области заложены намерения поднять зарплату медикам на 26%. А в 2012 году в управлении здравоохранения Липецкой области делали прогнозы о том, что наши медики к 2017 году станут получать около 60 000 рублей.
Теги новости: Зарплата, обсуждение
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1
28 декабря 2016 г., 11:59
пришел к врачихе ( 11 мкр2 поликлиника ) после записи за 1 месяц - болит спина, позвоночная грыжа.
Врачу лет 23.
Порслушала меня через стетоскоп, посмотрела гланды.
Посоветовала обратится в платную консультацию на 8 мкр ( большая больница )
Пришел ,а она и там сидит , подрабатывает.
Крис
28 декабря 2016 г., 11:57
а у нас в стране только медики и учителя мало получают.....а вот секретари судебных заседаний(тоже кстати ответственность большая)целых 10000 получают, поэтому и не жалуются
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