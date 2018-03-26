Культура

сегодня, 10:17

«Библиосумерки» опустились на Добринку

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#библиотека #
«Библиосумерки» опустились на Добринку

В Добринском районе прошел вечер творческой молодежи

На базе добринской центральной библиотеки, в рамках проекта «Твоя территория», прошел вечер творческой молодежи «Библиосумерки». Вечер был наполнен атмосферой стихов, музыки в живом исполнении, в программу была включена лотерея среди участников, где разыгрывались ценные призы.

В заключении все присутствующие пели песню под гитару. Так же хочется отметить, что по окончанию творческого вечера, всех участников пригласили к столу, выпить горячего чая и сделать пару памятных фотографий, после чего все прошли в игровую комнату где остаток вечера провели за настольными играми, сообщает паблик "Молодежь Добринского района".

Фото: vk.com/wall-135558136_1223

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#библиотека #

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