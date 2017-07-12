Общество

сегодня, 12:30

На улице Гагарина бил фонтан

1 620
#прорыв
На улице Гагарина бил фонтан

Прорыв произошел в результате гидравлических испытаний

Сегодня пользователи соцсетей поделились видео бьющей ввысь мощной струи воды.

Как сообщили GOROD48 в ПАО "Квадра", прорыв произошел в ходе второго этапа гидравлических испытаний тепловых сетей. В данный момент вода отключена, место огорожено, и началась ликвидация выявленного порыва.




1 620
#прорыв

Комментарии (1)

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Кланика

4 минуты назад
Кругом бьют фонтаны, устанавливают новые бордюры. Ну и как тут не вспомнить фонтаныча в прошлом и бордюрыча в настоящем.
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