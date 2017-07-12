Общество
сегодня, 12:30
На улице Гагарина бил фонтан
Прорыв произошел в результате гидравлических испытаний
Сегодня пользователи соцсетей поделились видео бьющей ввысь мощной струи воды.
Как сообщили GOROD48 в ПАО "Квадра", прорыв произошел в ходе второго этапа гидравлических испытаний тепловых сетей. В данный момент вода отключена, место огорожено, и началась ликвидация выявленного порыва.
Как сообщили GOROD48 в ПАО "Квадра", прорыв произошел в ходе второго этапа гидравлических испытаний тепловых сетей. В данный момент вода отключена, место огорожено, и началась ликвидация выявленного порыва.
Кланика