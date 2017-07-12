Липчане собрали подписи против Парка миниатюр

Активисты не довольны расположением коммерческой площадки.

Активисты сообщества «Фонд граждан» собрали подписи против размещения в парке "Быханов сад" площадки Парка миниатюр. Частный проект намерены презентовать в канун Дня города в Липецке, в ближайшие выходные.



Как указывают в движении активных граждан, завсегдатаи парка «Быханов сад» собрали около 100 подписей против размещения на общественной территории парка закрытой зоны, где за деньги будут демонстрировать миниатюры архитектурных памятников Липецкой области. Закрытие для свободного посещения почти 4 части территории парка по мнению общественников недопустимо, считают активисты.



Кроме того, по информации «Фонда граждан» коллективное обращение передано в мэрию, межрайонную природоохранную прокуратуру и управление экологии Липецкой области.



«Быханов сад» является парком культуры и отдыха, который сформирован в 1954 году на территории питомника Липецкого зеленхоза, который ранее, в свою очередь, был организован на базе питомника плодовых и лесопарковых культур уроженца Липецка и известного липецкого садовода — Василия Быханова. Является особо охраняемой природной территорией местного значения.