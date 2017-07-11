Происшествия

сегодня, 17:54

Липецкую пенсионерку обокрали в аптеке

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#кража
Липецкую пенсионерку обокрали в аптеке

Подозреваемую в краже задержали.

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В июне в Отдел полиции № 5 УМВД России по Липецку обратилась 70-летняя пенсионерка с заявлением о том, что в одной из аптек города Липецка у нее украли 5 тысяч рублей. Прибыв на место происшествия, полицейские выяснили, что кража была совершена в тот момент, когда потерпевшая расплачивалась за покупки, отвлекшись на диалог с фармацевтом. 

Воспользовавшись видеосъемкой камеры наблюдения, сотрудники полиции объявили розыск подозреваемой в краже. В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность женщины была установлена, а сама она задержана. 

По словам следователя Отдела полиции № 5 СУ УМВД России по Липецку капитана юстиции Станислава Веретина, подозреваемой в данном преступлении оказалась неработающая 41-летняя жительница Ельца. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2.ст. 158 УК РФ «Кража», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

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#кража

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